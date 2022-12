Smitte-eksplosion: Kræver negativ test for indrejsende fra Kina

Kina står midt i en smitte-bølge uden fortilfælde.

Det sker, efter verdens folkerigeste nation har droppet den strenge nultolerancepolitik. Kort før jul viste et lækket notat, at næsten 250 millioner mennesker i Kina kan være blevet smittet med covid-19 i løbet af de første 20 dage af december.

Hvis estimatet er korrekt, svarer det til omkring 18 procent af Kinas 1,4 milliarder indbyggere. Samtidig vil det være det største udbrud af corona på verdensplan til dato.

Det får nu både USA og Italien til at kræve, at indrejsende fra Kina skal testes.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og CNN onsdag aften.

Smittebombe på fly

Ifølge Reuters ankom et fly til Milano-lufthavnen Malpensa tidligere på ugen. Her var 35 ud af 62 passagerer smittet med corona.

Et andet flyt landede ligeledes i Italien fra Kina nogenlunde samtidigt. Her var 62 personer ud af 120 passagerer corona-positive.

- Tiltaget er afgørende for at sikre overvågning og påvisning af mulige varianter af virussen for at beskytte den italienske befolkning, lyder det fra sundhedsminister Orazio Schillaci om de obligatorisk test for alle passagerer fra Kina.

Covid-19-patienter tilses af sundhedsmedarbejdere på et hospital i landets hovedstad, Beijing. Foto: China Daily/Reuters

Sygehuse under pres

Kinesiske hospitaler kom onsdag under yderligere pres i takt med, at flere og flere meldte sig med corona.

Landet vendte tidligere på måneden på en tallerken og begyndte at pille verdens strengeste covid-19-restriktioner fra hinanden for at sætte landets erhvervsliv på kurs mod en komplet genåbning i løbet af næste år.

Lempelsen af restriktioner kommer efter længere tid med store demonstrationer. Det har medført, at coronavirus spreder sig stort set uhindret i verdens mest folkerige land.

Og det kan mærkes på sundhedsvæsnet. Det fortæller flere ansatte på Huaxi-hospitalet i den sydvestkinesiske by Chengdu.

- Jeg har haft dette arbejde i 30 år, og det er det travleste, jeg nogensinde har oplevet, fortæller en ambulancefører.

Uden for Huaxis akutafdeling står folk i lange køer mellem hospitalet og en nærliggende klinik. De fleste af dem, som ankommer i ambulancer, får ilt.

- Næsten alle patienterne har covid-19, fortæller en apoteker på klinikken.

Køer foran hospitalerne

Hun fortæller desuden, at apoteket ikke ligger inde med medicin specifikt mod covid-19, og at patienter i stedet får medicin til specifikke symptomer som for eksempel hoste.

Zhang Yuhua, en embedsmand ved Chaoyang-hospitalet i hovedstaden Beijing, siger, at de fleste af de nylige patienter er ældre personer, som er kritisk syge og har kroniske sygdomme.

Ifølge hende er antallet af indlagte på hospitalets intensivafdeling steget til 450-550 om dagen fra tidligere cirka 100 dagligt.

Den statsejede engelsksprogede avis China Daily har bragt et billede af køerne uden for hospitalerne. De fleste af personerne i køen er ældre mennesker. Flere af dem får ilt og behandling af personale i hvide beskyttelsesdragter.