Smitte-forvirring på skolerne: Derfor sendes hele årgange hjem

Landets skoler oplever disse dage et massivt pres på grund af stigende smitte.

Men der er stor forskel fra skole til skole på, hvor omfattende der bliver grebet ind for at forhindre spredning af smitten.

På nogle skoler sendes hele årgange hjem, mens andre kun klasser med coronasmittede sendes hjem andre steder.

'Der er også flere eksempler på, at skoler har været nødt til at lukke på grund af omfattende smitte.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere skoler må disse dage holde lukket. Foto: Christer Holte

Lukker skoler

29. november måtte Rasmus Rask Skolen i Odense blandt andet lukke på grund af mistanke om fund af den nye variant omikron. Generelt har smitten med coronavirus været høj på flere fynske skoler.

Tidligere i november måtte Giersings Realskole lukke, fordi 32 elever og lærere var blevet testet positive, skrev TV2 Fyn.

På Næsby Skole konstaterede man i løbet af 11 dage 19 smittede personer - primært elever i skolens yngste klasser. Skolen forblev dog åben efter vurdering af Styrelsen for Patientsikkerhed.

På Rådmandsgade Skole har man sendt fire årgange hjem, bekræfter skoleleder Martin Wåhlin:

- Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som har valgt at sende årgangene hjem. Hos os er alle årgange ramt at smitte, og så har man valgt at sende de årgange hjem, hvor smitten har været størst.

Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortedal, har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han er bekymret over den seneste udvikling, hvor skolebørn igen sendes hjem.

- Vi er meget bekymrede over det. Børnene har simpelthen ikke brug for at blive sendt hjem og blive fjernundervist. Raske børn har ikke brug for at være hjemme, lyder det fra Claus Hjortedal.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Hør hvorfor WHO mener, at coronavarianten er bekymrende. Den nye coronavariant omikron er også fundet i Danmark.

Konkret vurdering

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ser man på hver enkel sag, før man beslutter, hvordan man agere over for den coronaramte skole:

'Ved større smitteudbrud kan Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af en konkret og individuel vurdering udstede påbud om midlertidig lukning eller hjemsendelse af en eller flere skoleklasser.

Det sker fx i tilfælde, hvor smitten er ude af kontrol, der er mange ukendte smittekæder, eller der er tale om særligt sårbare elever. Kan smitten inddæmmes ved at følge de faglige retningslinjer ved fx at inddele klasserne og sende de smittede hjem, vil det altid være at fortrække, lyder meldingen til Ekstra Bladet.

Kommunerne har altså ikke selv mulighed for at udstede påbud om at lukke dagtilbud eller skoler.