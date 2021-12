Smitte med varianten Omikron stiger til i alt 577 tilfælde

Antallet af smittetilfælde med coronavarianten Omikron i Danmark stiger onsdag til sammenlagt 577.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

De er fundet mellem 22. november og 7. december, lyder det.

Det er 179 flere end tirsdag, hvor der var registreret 398 tilfælde.

På et pressemøde med sundhedsmyndighederne tirsdag sagde SSI-direktør Henrik Ullum, at Omikron 'er løbet fra os'.

Han pegede på, at smitteopsporingen ikke længere kan stoppe smitten med den nye variant.

- Hvor smitten tidligere kom fra rejsende til Danmark, bliver over 90 procent nu smittet i Danmark, lød det.

På pressemødet konstaterede direktøren i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, at der nu er tale om samfundssmitte med Omikron.

Dermed kan myndighederne ikke længere relatere smitte med varianten til én bestemt smittekæde.

Det blev samtidig besluttet, at man ikke længere skal isolere ud i tredje led. Det vil sige nære kontakter til nære kontakter til Omikron-smittede.

Der er stadig meget, man ikke ved om den nye coronavariant. Det blev slået fast af flere myndigheder på pressemødet.

Ullum sagde dog, at der er spæde tegn på, at de mennesker, der bliver syge, i færre tilfælde skal indlægges. Det tyder også på, at de skal have mindre ilt.

I forhold til vaccinationer er der stadig usikkerhed.

- Vi ved ikke, i hvilket omfang vaccinerne vil virke mod Omikron, sagde Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, på pressemødet.

Han slog dog fast, at han fortsat ser vaccinerne som et vigtigt våben mod smittespredning.

Onsdag har Folketingets Epidemiudvalg besluttet at forlænge kategoriseringen af coronavirus som en samfundskritisk sygdom i yderligere otte uger.

Det skyldes blandt andet bekymring for Omikron.

Når en sygdom klassificeres som samfundskritisk, kan regeringen indføre restriktioner med grundlag i epidemiloven.

Alle nye tiltag kræver, at et flertal i Folketingets Epidemiudvalg ikke er imod dem. Men regeringen behøver altså ikke spørge hele Folketinget.

Dermed kan der med kort varsel indføres tiltag, der skal begrænse smitten.

Regeringen holder onsdag aften klokken 18.30 et pressemøde, hvor nye restriktioner ventes at blive meldt ud.

Onsdag eftermiddag mødes Epidemiudvalget for at beslutte, hvilke restriktioner der skal gælde.

I forvejen har Epidemikommissionen blandt andet indstillet, at politikerne anbefaler at droppe julefrokoster og at udskyde sociale arrangementer.

Kommissionen anbefaler også, at folkeskoleelever sendes hjem fra skole fra 15. december til og med 4. januar.