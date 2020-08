Smitte på dansk slagteri

Syv personer er endt i karantæne, efter at en person er konstateret smittet med corona på Danpos fjerkræslagteri i Aars.

Det skriver TV2 Nord.

Ekstra Bladet har gennem den seneste uge forsøgt at få en kommentar fra Danpos kommercielle direktør Morten Nielsen, men hans telefon er ikke blevet svaret, til trods for at han er pressekontakt for virksomheden.

Til TV2 Nord siger produktionsdirektør Per Allan Jensen, at alle de hjemsendte har været i kontakt med den smittede.

Smitten blev konstateret tirsdag i sidste uge.

Afviser at skjule det

TV2 Nord har ligesom Ekstra Bladet også observeret, at der flere steder på Facebook er kritiske opslag fra personer, der mener, at Danpo har forsøgt at skjule smitten.

Den kritik fejer Per Allan Jensen af bordet.

- Vi har ikke skjult noget, men gjort, hvad vi kunne. Vi har på info-tavler oplyst alle vores medarbejdere om situationen, så alle har vidst, hvad der var sket, siger Per Allan Jensen

Danpo har dog ikke haft lyst til at stille op til interview med Ekstra Bladet. I stedet bliver der henvist til TV2 Nords artikel.

Ingen andre smittet

Alle de hjemsendte medarbejdere er blevet testet for coronavirus.

Samtlige test er kommet tilbage negative.

Derfor er alle medarbejdere vendt tilbage på arbejde.