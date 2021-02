Smitte stiger: Holder institutioner lukkede i Kolding

Kolding Kommune er den kommune i landet med det næsthøjeste incidenstal, og smitten er nu stukket så meget af, at to skoler og otte dagsinstitutioner holder lukket den første uge efter vinterferien

I Kolding er coronasmitten nu så omfattende, at borgmester Jørn Pedersen i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed nu lukker to skoler og otte daginstitutioner ned efter vinterferien. De to skoler, der er tale om, er Munkevængets Skole og Brændkjærskolen.

Det sker, fordi smitten er størst i aldersgruppen nul til ni år. Af de 199 positive testresultater, der er fundet i kommunen den seneste uge, er 54 af de positive tilfælde fundet i den aldersgruppe. Incidenstallet ligger nu på 214.

- Jeg synes, det lyder af meget, at så mange af de smittede, er i den aldersgruppe, siger Christina Dahm, lektor i epidemiologi på Aarhus Universitet.

Torsdag i sidste uge måtte Munkevængets Skole i Kolding sende alle hjem. Et smitteudbrud blandt både elever og ansatte resulterede i mangel på mandskab, og samtidig ønskede man at få helt styr på smitten. Blandt de positive prøver blev der fundet flere tilfælde af den britiske mutation B117. Det skriver folkeskolen.dk.

Disse institutioner lukkes Den britiske mutation har været skyld i store smitteudbrud på skoler og i dagsinstitutioner. Følgende institutioner vil være lukkede til og med fredag den 26. februar: Skoler:

- Brændkjærskolen - Munkevængets Skole Daginstitutioner:

- Vuggestuen Agtrupvej - Børnehaven Over Vejen - Daginstitutionen Ved Åen - Daginstitutionen Under Egen - Daginstitutionen Bøgebladet - Børnegården Vester Nebel - Midtbyens Børnehus - Tusindfryd Der vil være nødpasning på et absolut minimum i daginstitutioner og for elever i 0.-4. klasse og for sårbare elever i 5.-10. klasse. Kilde: Kolding Kommune Vis mere Luk

Endnu en skole ramt

På Brændkjærskolen i Kolding blev der lørdag konstateret et smittetilfælde hos en elev, søndag hos en ansat. Torsdag er 20 elever og fem ansatte på skolen smittet med coronavirus, og også her er der fundet flere tilfælde af den britiske variant. Det skriver JydskeVestkysten. Også Bramdrup Skole har haft smittetilfælde.

Brændkjærskolen og Munkevængets skole vil begge være lukket for fysisk fremmøde den første uge efter vinterferien, ligesom otte daginstitutioner også vil være lukkede.

Ifølge Christina Dahm er det ikke underligt, at vi begynder at se en stigning i antallet af smittetilfælde blandt børn.

- Selv uden en mere smitsom variant ville det være naturligt at se en stigning i smittetilfælde, når vi lukker nogle befolkningsgrupper ud, som ikke har været ude i lang tid, fortæller Christina Dahm til Ekstra Bladet.

Også i Ishøj Kommune har man været nødsaget til at lukke skoler på grund af stigende smittetal.

Snebolden ruller

Når der er konstateret tilfælde af den britiske variant, er det ifølge hende naturligt, at smitteudbruddet er stort. Den britiske variant er nemlig markant mere smitsom end den 'almindelige' variant af coronavirus.

- Når man lukker et par stykker ud, der har den britiske variant, så er der også større sandsynlighed for, at de smitter flere, end de ville have gjort med den gamle variant. Når det så sker, så ruller snebolden jo, siger Christina Dahm.

Bekymrende

Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), ser alvorligt på tallene.

- Jeg synes, at det er bekymrende, og det viser jo alvoren i B117, og hvor hurtigt det kan gå. For en uge siden var vi overhovedet ikke bekymrede – tværtimod – tallene gik den rigtige vej. Og nu en uge senere har vi det næsthøjeste incidenstal.

- Når det er sagt, er det glædelige jo, at vi har 24 skoler, og det her kan vi den her gang fuldstændig skarpt lokalisere, at det er tre skoler, det handler om. Det gør, at vi er trygge ved, at vi nok skal få smitten ned igen, fortæller Koldings borgmester, Jørn Pedersen, til Ekstra Bladet og tilføjer, at de er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Genåbning af folkeskolen for de yngste

Adspurgt om smitteudbruddene har noget at gøre med genåbningen af folkeskolen for de yngste, fortæller Christina Dahm, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem de to ting.

- Jeg ved ikke, hvor meget vi kan tolke videre til andre dele af landet, men nogle af de her processer vil nok være de samme, og så har Kolding måske bare været uheldige.