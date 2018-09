Smittede sin baby med dødelig virus: Nu advarer hun andre kvinder

Babyen Leo blev smittet med herpes af sin mor og døde kun 10 dage gammel - nu opfordrer moren andre kvinder til at lade sig teste for den dødelige virus

Den 22-årige Kira Aldcroft fra Manchester i Storbritannien fødte den 9. august sin søn Leo, men der gik kun 10 dage, før han døde. Hans mor havde Kira i forbindelse med fødslen smittet ham med herpes, fordi hun havde herbes på kønsdelene (genital herpes) - den såkaldte virus HSV-2.

Nu fortæller Kira Aldcroft om sin søns sørgelige skæbne og advarer kvinder om den farlige herpes-virus, der kan være dødelig for små babyer. Det lumske ved herpes er, at man kan have sygdommen, uden at man selv ved det.

- Jeg vil derfor anbefale alle kvinder om at blive testet for herpes, fortæller Kira Aldcroft.

Det skriver flere medier heriblandt Manchester Evening News, Daily Mail, I News og nyhedsbureauet Caters News. Kira Aldcroft har også selv beskrevet den ulykkelige sag på sin facebook-profil og på GoFundMe

'Min søn ville have levet i dag, hvis jeg var blevet testet for herpes og blevet behandlet. Og hvis jeg havde fået et kejsersnit. Jeg mener, at denne test skal være obligatorisk og tilbydes af hospitalet ved førstegangsfødende. Jeg vil fortælle Leos historie og bringe viden om problemet til alle. Denne infektion er livstruende og man ved for lidt om den. Selv om du har været sammen med din partner i lang tid, skal du blive testet. Det tager kun fem minutter og kan redde dit barns liv', skriver Kira Aldcroft på GoFundMe.

Lille Leo kæmpede en hård kamp mod sygdommen. Men han døde 10 efter sin fødsel. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Kira Aldcroft understreger også, at sygdommen kan ligge skjult i kroppen, uden at man aner noget om det:

'Uansat hvor lang tid, du har været sammen med din partner, kan du stadig være smittet med sygdommen. Jeg havde trøske (svampeinfektion) mange gange under min graviditet. Og mange af symptomerne for trøske er de samme som for herpes. HSV-2 kostede min baby livet på nogle timer. HSV-2 kan være latent i kroppen i månedsvis uden at bryde ud. Under min graviditet klagede jeg flere gange over, at jeg havde svampelignende symptomer. Jeg havde ingen anelse om, at det var HSV-2. Det blev aldrig nævnt'.

Leo havde været et nemt og tilsyneladende sundt barn i de første mange dage af sit liv, hvor han stort set aldrig græd. Men da han var ni dage gammel kom problemerne. Den lille dreng græd næsten konstant og ville ikke spise. Og Kira Aldcroft opdagede, at han blødte fra nogle små sår i munden. Derfor skyndte hun sig på hospitalet med sin søn.

Leo fik store problemer med at trække vejret og blev lagt i koma. Han fik blodtranfusioner og ilt, og lægerne gjorde alt for at redde ham. Men det blev kun værre og endte med, at han fik både nyresvigt og leversvigt. Og da han også fik konstateret en blodprop i hjernen måtte Kira tage en alvorlig beslutning:

'For Leos skyld valgte jeg at stoppe behandlingen og lade ham hvile i fred. Han havde gjort så meget. Hans lille krop kunne ikke mere. Jeg krammede min dreng for sidste gang. Jeg holdt ham så tæt. Jeg ønskede at han skulle føle sig sikker, og jeg fortalte ham, at det var slut med at kæmpe, og at han skulle blive den engel, han var født til at blive. Jeg holdt ham, da han tog sit sidste åndedræt, og mit hjerte var knust.'

Sjældent at børn smittes med herpes ved fødsel

Ekstra Bladet har kontaktet tv-lægen Charlotte Bøving, der fortæller, at man i Danmark altid spørger gravide kvinder, om de har været smittet med herpes. Og hvis man har en aktiv herpes infektion under graviditeten, er det noget, som man er ekstrem opmærksom på.

TV-lægen mener dog, at det måske er lidt i overkanten at teste alle gravide kvinder for herpes.

- Et udbrud kan jo komme fra den ene dag til den anden. Jeg tror bare, at man skal være opmærksom på sygdommen og lade lægerne undersøge sagen og selv holde øje med, om man har herpes i udbrud, siger Charlotte Bøving og tilføjer:

- Hvis en gravid kvinde har herpes udbrud tæt på fødslen kan man vælge et kejsersnit eller anti-viral behandling. Men det er uhyre sjældent, at et barn smittes med herpes i forbindelse med en fødsel, siger Chalotte Bøving og tilføjer, at det er meget ulykkeligt, at et barn i den her sag døde i forbindelse med sygdommen.

Hvor hyppig er genital herpes Ifølge sundhed.dk er genital herpes meget hyppig og forekomsten er stigende. Således er ca. 1/3 af alle 30-årige smittet med HSV-2, og mere end 4/5 med HSV-1. HSV-2 er årsagen til 3 af 5 tilfælde med genital herpes. HSV-1, der som regel er på læber, er tilsvarende årsag til 2 af 5 med genital herpes. HSV-2 overføres praktisk talt udelukkende seksuelt, mens HSV-1 overføres seksuelt eller ikke-seksuelt. Kun ca. 20 % af de HSV-2 smittede ved, at de har haft herpes genitalis, yderligere ca. 20 % har haft symptomer fra kønsdelene, men ikke fået nogen specifik diagnose, mens 60 % ikke har haft symptomer på tidligere herpes genitalis.