Smittede studerende vil dukke op til eksamen

En eller flere tandlægestuderende, der er smittet med corona, har ganske for nylig været til undervisning på studiet, velvidende at de er syge. Nu truer de med at dukke op til en forestående eksamen

En håndfuld tandlægestuderende går så meget op i deres studie, at det kan få sundhedsmæssige konsekvenser for resten af deres medstuderende og undervisere.

Fire studerende på Odontologi, der er inficerede med corona, regner med at dukke fysisk op til eksamen 23. juni. Det bekræfter Hans Henrik Saxild, der er prodekan på studiet, over for Uniavisen på baggrund af en anonym mails, som angiveligt er sendt af de pågældende studerende.

Truslen om at dukke op til eksamen kommer af, at op til flere studerende på andet semester af Odontologi er utilfredse med fremrykningen af eksamen i faget Tændernes udvikling og struktur.

De to eksaminer var først planlagt til at ligge i juni. Men lidt ligesom alle andre coronarelaterede situationer blev universitetet nødt til at rykke dem til august, fordi fysisk fremmøde er nødvendig for gennemførelsen af eksamen.

Da det dog igen blev tilladt at afholde mundtlige eksamener på universitetet i forbindelse med anden genåbningsfase, fik Studienævnet mulighed for at rykke eksamenerne tilbage til juni. Den skriftlige prøve ligger nu den 23. juni, mens den mundtlige prøve afholdes en uge efter.

Og det er altså hovedårsagen til, at de studerende truer med at dukke op til eksamen, da de mener, at de skal bruge et af deres tre eksamensforsøg, hvis de bliver væk fra eksamen.

Men ifølge universitetets reglementer bruger studerende netop ikke et eksamensforsøg, hvis de kan fremvise en gyldig lægerklæring om, at de er syge.

Bliv væk

- Jeg forstår det ikke. De skal arbejde i sundhedsvæsenet. De må føle et dybt ansvar og vide, hvordan de skal opføre sig, når der er smitte, siger Hans Henrik Saxild til Uniavisen.

Hans Henrik Saxild har i en fællesmail til de alle de studerende bedt de coronasmittede om at blive væk fra undervisning og eksamen.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet håber på at kunne tilbyde alle studerende på årgangen en antistoftest indenfor nærmeste fremtid. Samtidig vil ledelsen opfordre de studerende til selv lade sig corona-teste.