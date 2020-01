Smittefrygt: IKEA lukker alle forretninger i Kina

Frygten for at den dødelige coronavirus skal sprede sig får virksomheder til at handle.

IKEA har torsdag valgt at lukke alle deres forretninger i Kina ned på grund af virus-udbruddet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er kun midlertidigt, at verdens største møbelgigant lukker ned for deres 30 butikker rundt om landet.

Beslutningen om at lukke samtlige kinesiske IKEA-forretninger sker dagen efter, at IKEA besluttede sig for at lukke ned for halvdelen af forretningerne i Kina.

Til at starte med havde IKEA kun lukket en forretning i Wuhan, hvor man mener, at virussen har spredt sig fra.

Antallet af døde på grund af virussen er steget markant. 38 yderligere er døde på ét døgn, hvilket er det største antal døde på 24 timer, siden virussen blev opdaget.

Det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder torsdag lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Antallet af smittede er steget med mere end 1700 personer.

Dødstallet er derfor i alt på 170 døde og mere end 7000 personer er smittet med virussen.

Foruden Kina er der konstateret smittede personer i Tyskland, Australien, Frankrig, Japan, Malaysia, Nepal, Canada, Singapore, Sydkorea, Taiwan, USA, Saudi-Arabien, Thailand, Cambodja, Vietnam, Finland og Tibet.