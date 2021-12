Smitten blandt skolebørn mellem 6 og 11 år stiger fortsat

Smitten blandt skolebørnene i alderen 6-11 år stiger og stiger.

Fra uge 47 til uge 48 steg antallet af registrerede tilfælde til 1959 per 100.000 børn. Det er også det, der hedder incidenstallet.

Det er det hidtil højeste niveau under hele epidemien, skriver Statens Serum Institut (SSI) i en ny rapport.

Ugen før var incidensen på 1675 tilfælde per 100.000 børn.

- Billedet har været sådan i en del uger og er det fortsat.

- Det er stadig smitten blandt de 6-11-årige, hvor op mod to procent af aldersgruppen blev smittet i uge 48, der er med til at drive epidemien, udtaler afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI i en pressemeddelelse.

Onsdag besluttede Folketingets Epidemiudvalg - på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen - at hjemsende elever i folkeskoler samt fri- og privatskoler.

Det gælder fra og med 15. december til og med 4. januar.

Hjemsendelsen skal hjælpe med at bremse smitten blandt børnene, lyder det fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en pressemeddelelse.

- Jeg så hellere, at børnene var fysisk i skole, men den midlertidige hjemsendelse sker på en klokkeklar anbefaling fra Epidemikommissionen.

- Det giver tid til, at flere børn kan blive vaccineret, og at coronapas og testkapaciteten kan komme helt på plads, inden skolerne åbner igen.

Smitteniveauet blandt børnene kommer blandt andet til udtryk ved mange smitteudbrud på skoler.

Torsdag er ti skoler eller dele af skoler ramt af midlertidige nedlukninger. Det er de blevet påbudt af myndighederne på grund af coronasmitte.

Siden slutningen af november har børn mellem 5 og 11 år haft mulighed for at blive vaccineret mod coronavirus.

Både Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, og Lægemiddelstyrelsen i Danmark har godkendt vaccinen til børn.

Ifølge data fra SSI har 40.752 børn, svarende til 9,5 procent, fået det første stik.

Da barnet skal have det andet stik cirka tre uger efter det første, er blot 12 børn færdigvaccinerede indtil videre.

Det er planen, at forældrene til alle børn mellem 5 og 11 år vil have modtaget invitation til børnenes vaccination i løbet af denne uge.

Incidensen er også høj i andre aldersgrupper.

Blandt de 40-49-årige ligger den ifølge SSI på 724 smittetilfælde per 100.000 borgere.

Generelt ligger incidensen over 500 for alle aldersgrupper med undtagelse af de 0-2-årige samt for dem over 50 år.