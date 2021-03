Smitten er eksploderet i Sveriges hovedstad

Smitten med coronavirus er eksploderet i Sveriges hovedstad, Stockholm.

Antallet af covid-patienter er øget voldsomt i regionen, skriver det svenske medie Aftonbladet.

- I løbet af de sidste tre uger er antallet af bekræftede tilfælde i princippet steget med 100 procent, siger fungerende sundhedsdirektør Johan Bratt.

Flere alvorligt syge

Også antallet af alvorligt syge patienter stiger i hovedstaden.

Antallet af personer, der er så syge grundet covid-19, at de har brug for behandling på hospitalet, er stigende, oplyser Johan Bratt.

- Plejen sikrer nu, at alle, der har brug for akut og nødvendig behandling, vil modtage den, selvom antallet af patienter med covid-19 igen øges, siger sundhedsdirektøren.

Vejret kan være årsag

Ifølge Länsstyrelsen Stockholms seneste rapport kan forårssolen være en del af forklaringen på den pludselige stigning i smitten.

'Det smukke vejr i Stockholm i weekenden skabte trængsel udendørs mange steder,' skriver styrelsen i rapporten.

Styrelsen skriver samtidig, at der er behov for tydeligere oplysninger om, at folk skal holde afstand og bære mundbind eller visir, når de opholder sig udendørs, 'så du tænker over det selv på gader og pladser'.

Region Stockholm holder pressemøde om coronasituationen klokken 11.