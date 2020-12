Smitten i Nordjylland er bremset: Alle særlige tiltag ophæves

Nordjylland er ikke længere underlagt særlige tiltag i forhold til resten af Danmark, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker på baggrund af sundhedsmyndighedens nyeste smittedata, som tegner et billede af et faldende antal coronasmittede i Nordjylland.

'Jeg vil gerne sige en stor tak til borgerne i de syv kommuner for deres vilje til at få standset smittekæderne. Tallene taler deres eget tydelige sprog. Indsatsen har virket, og det skyldes ene og alene borgernes indsats for at holde afstand og lade sig teste og deres villighed til at hjælpe myndighederne med at opspore og inddæmme smitten', lyder det fra Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

'Borgerne i Nordjylland skal dog fortsat følge de landsdækkende restriktioner og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om afstand, test, isolation, opsporing osv.'

176.337 ud af 280.701 nordjyske borgere er blevet testet i perioden 7. november til 30. november, og fata viser, at der har været et fald i det samlede antal af nysmittede, som er faldet fra 115 per 100.000 indbyggere 5. november til 28 1. december.

Gælder ikke Holstebro og Ringkøbing-Skjern

Ophævelsen af særlige tiltag gælder dig ikke i Holstebro og Ringkøbing-Skjern, hvor man i sidste uge opfordrede alle borgere til at blive testet, efter der blev fundet en høj forekomst af smitte blandt mennesker med relation til minkfarme og pelserier. Her gælder tiltagende fortsat foreløbigt til 3. december.