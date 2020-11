Smitten raser: - Folk er ligeglade

Albertslund på den københavnske Vestegn topper listen over flest coronasmittede i en dansk by. Den høje smitte er der delte meninger om blandt byens borgere

Mandag har sundhedsminister Magnus Heunicke nedsat en corona-taskeforce på Vestegen. Det sker, fordi smitten i øjeblikket breder sig hurtigt i området.

Den by, hvor smittetallet i øjeblikket er allerhøjest pr. indbygger, er Albertslund. Her er 133 personer den seneste uge testet positive for coronavirus.

Ekstra Bladet har mandag talt med flere borgere i byen om den høje smitte.

Musa Basoda, 49 år, butiksbestyrer. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Musa Basoda er bestyrer i en grønthandler i Albertslund Centrum. Han mener, at der er flere i byen, som er ligeglade med den høje smitte.

- Jeg tror ikke, folk gør så meget ved det. Jeg kan se, at folk mere eller mindre er ligeglade. Der er enkelte, der passer på, men som regel er folk ligeglade, siger han.

Musa mener, at kommunen har gjort, hvad de kan for at forhindre yderligere smitte.

- Nu gør de det, at de laver nogle forandringer i selve centeret (Albertslund Centrum, red.). Det har de faktisk også gjort her. De har lige tegnet en gul streg op midt i det hele, siger han og peger på en gule linje, som deler gangen foran grønthandleren i to.

- Jeg mener, de gør, hvad de kan. Men det er ikke altid nok.

Lone Kaa, 76 år, pensionist. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

76-årige Lone synes, det er en trist førsteplads.

- Det synes jeg er trist. Jeg håber, man finder ud af, hvordan man sporer det, så det kan stoppes, siger hun og fortæller, at hun ikke er bekymret, men at hun tager sine forbehold.

Lone mener ikke, at det høje smittetal skyldes manglende indsats fra kommunen.

- Jeg tror ikke, de har været dårligere til det end andre kommuner.

Bente Christensen, 62 år, ikke i arbejde. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Bente Christensen på 62 år har oplevet, at særligt én gruppe borgere har svært ved at holde afstand.

- Jeg passer på, når jeg er ude og handle og spritter af. Det er bare ikke alle, der gør det. Der må jeg sige, det er meget den ældre generation, der ikke er særligt gode til at holde afstand – og selvfølgelig små børn, siger hun og fortsætter:

- Men som udgangspunkt har det hele tiden været den ældre del af befolkningen, som er virkelig dårlige til ikke at stå for tæt, når man skal have noget i køledisken og alle de her ting.

Cecilie Rasmussen, 30 år, sygemeldt. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

30-årige Cecilie Rasmussen er ikke så bekymret for Albertslunds kedelige førsteplads.

- Jeg må indrømme, at jeg hverken ser nyheder eller noget, for jeg gider ikke. Jeg synes, det bare er negativt, negativt, negativt. Jeg får stadig updates i forhold til, hvordan jeg forholde mig, siger hun og fortsætter:

- Jeg har også godt hørt, at Albertslund var en af de mest smittede byer, men det er ikke noget, der går mig på.

Claus Durholm, 60 år, klejnsmed. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Klejnsmeden Claus Dyrholm er modsat Cecilie meget bekymret for det høje antal smittede i Albertslund.

- Jeg har dårlige lunger, fordi jeg har været smed siden 1977, fortæller han.

Han peger på en særlig grund til, at smitten er så høj i Albertslund.

- Der er mange smittede i Albertslund, fordi det ikke kun er danskere, der bor her. Det er problemet, at mange af dem bor en seks, otte, ti mennesker i en lejlighed, mener han.

- De overholder nok ikke reglerne lige så meget, som danskerne gør. Det er i hvert fald ikke det, jeg kan se, når jeg går rundt og kigger, så kan jeg se, at der er mange, der ikke har maske på, tilføjer 60-årige Claus.

Malin Højegaard, 19 år, studentermedhjælper i Coop. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

19-årige Malin Højegaard bor på Nørrebro i København, men pendler dagligt til sit arbejde i Albertslund.

På stationen går hun forbi informationsplakater, som hver dag minder hende om, at hun skal holde afstand og være opmærksom på den hastige smittespredning. På sit job møder hun også stor opmærksomhed omkring coronasmitten.

- Ude på min arbejdsplads går de meget op i corona. De går meget op i, at der er afstand, at der bliver sprittet af på bordene, og der bliver ofte luftet ud, fortæller hun.

Men Malin oplever ikke kun stor opmærksomhed, når hun er på arbejde.

- Det er generelt noget, jeg lægger mærke til – ikke kun i Albertslund.