Smitten stiger på populære feriedestinationer

Danskere, der tager turen sydpå på sommerferie i år, risikerer at komme hjem med mere end souvenirs og solbrændte skuldre.

Coronasmitten stiger nemlig stødt i flere af de lande, hvor danskerne nyder at holde sommerferie.

Ifølge Bloomberg er smitten med corona globalt steget med 30 procent over de sidste to uger. Det kan man især mærke i lande som Grækenland, Tyskland, Spanien og Frankrig. I Frankrig er antallet af smittetilfælde steget med 40 procent i forhold til ugen før.

Samme billede gør sig gældende i Italien, hvor der blev påvist over 600.000 nye tilfælde i sidste uge. Sidst man så de slags tal for smittetilfælde i støvlelandet var tilbage i februar.

Sydøstasien og Middelhavsregionen ramt

Hos WHO følger man udviklingen i smitten med den nye coronavariant tæt.

- Vi er vidne til en meget mere intens bølge af sygdommen, som passerer gennem Europa igen. Og vi kommer til at se det andre steder også - vi ser det allerede i Sydøstasien og i den østlige Middelhavsregion, siger WHO's nødhjælpschef MIchael Ryan på et pressemøde, ifølge norske Dagbladet.

Turisterne ligger næsten i lag for at fange en solstråle på Mallorcas sandstrande. Billedet er fra pandamien. Foto: Ritzau scanpix

Det er de nye coronavarianter BA.4 og BA.5, der skyller ind over de sydeuropæiske lande. BA.5 ventes at blive den dominerende variant herhjemme i løbet af sommeren.

- Den nye variant ser ud til ikke at reagere i samme grad på antistoffer, især fra folk der har været smittet med BA.1-varianten, men også over for folk, der er vaccinerede, har virolog Allan Randrup Thomsen forklaret om den variant til Jyllands-Posten.

Allan Randrup forventer dog ikke, at den nye variant kommer til at udgøre et samfundsproblem.

Udviklingen i smitten har ikke fået Udenrigsministeriet til at opdatere rejesvejledningerne for de enkelte lande, men man opfordrer rejsende til at være opmærksomme på de enkeltes lande restriktioner.

