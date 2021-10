Smitten stikker af i Ishøj - nu er der tiltag på vej

De seneste dage har budt på en kraftig stigning i antallet af coronasmittede i Ishøj syd for København.

Det betyder, at der er tiltag på vej, som kan risikere at ramme børn, unge, pædagoger og lærere.

De seneste syv dage har der været 136 smittetilfælde i kommunen. Det svarer til en incidens - antal smittede per 100.000 indbyggere - på 590, hvilket er det klart højeste i Danmark.

På landsplan er tallet 138, viser tal fra Statens Serum Institut.

Den tidligere model for automatisk nedlukning af kommuner blev afskaffet i september, hvor coronavirus gik over til ikke længere at være en ikke-samfundskritisk sygdom.

Smitten i en kommune anses nu af sundhedsmyndighederne som høj, hvis den på en uge har mere end 500 smittede per 100.000 indbyggere. Hvis det sker, anbefales det at indføre tiltag.

Det er første gang, at en kommune overskrider den grænse, siden modellen for nedlukning blev sløjfet.

Borgmester Ole Bjørstorp (Ishøjlisten) fortæller, at kommunen mandag skal drøfte, hvordan man skal få smitten ned. Det sker i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Det er en ny situation, og det er en alvorlig situation. Smitten er særligt blandt børn og unge op til 20-30-årsalderen. Især dem, der ikke har villet lade sig vaccinere.

- Vi er nødt til at gøre noget, når det ser sådan her ud, siger Ole Bjørstorp.

Han fortæller, at der er flere muligheder i spil. Det kan være mere organiseret test - herunder at skrue op for muligheden for test - eller at man kortvarigt vælger at sende klasser hjem, hvis der er udbredt smitte.

I værktøjskassen fra Styrelsen for Patientsikkerhed er anbefalingerne for eksempel, at børn i daginstitutioner, skoler, SFO'er og klubber primært er sammen med børn og unge fra deres stue, faste gruppe eller klasse.

Samtidig anbefales det, at børn over 12 år opfordres til at tage to test om ugen, hvis de ikke er vaccineret.

Ishøj er den kommune i landet, der har den lavest andel af vaccinerede. 62,1 procent af borgerne over 12 år er færdigvaccinerede, mens det på landsplan er 75 procent.

De øvrige kommuner med højeste smitte i Danmark ligger tæt på Ishøj på den københavnske vestegn.

Glostrup, Albertslund og Brøndby er på de efterfølgende pladser med en incidens på smittede per 100.000 indbyggere på 350-380.