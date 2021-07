Smitten udvikler sig stabilt med 820 nye coronatilfælde

Der er registreret 820 coronatilfælde i Danmark det seneste døgn.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De 820 tilfælde er fundet på baggrund af 84.349 PCR-prøver, hvor man bliver podet i halsen. Det giver en positivprocent - andelen af smittede - på 0,97. Det er omtrent på niveau den seneste uges tid.

Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, mener ikke, at det er en epidemi, der udvikler sig ret meget - hverken i den gode eller dårlige retning.

- Tallene ligner umiddelbart det, vi har set de sidste dage. Antallet af smittede og test er nogenlunde det samme. Det ser ud som om, at der ikke er ret meget udvikling i hverken opadgående eller nedadgående retning, siger han.

Antallet af indlagte forbliver på 50, hvilket ligeledes er på niveau med de foregående syv dage. Af de indlagte er ti på intensiv, hvoraf syv har brug for respirator.

Der er ikke registreret nogen nye coronadødsfald. Dermed er status fortsat, at i alt 2542 personer har mistet livet med coronavirus i Danmark under epidemien. Tallet har ligget på mellem nul og en død om dagen siden 19. juni.

Der er også blevet foretaget 155.518 antigentest - også kaldet lyntest - de seneste 24 timer. Resultaterne af disse tages dog ikke med i de daglige smittetal, da de er forbundet med større usikkerhed end PCR-prøverne.

Hvis man testes positiv via en lyntest, opfordres man til at tage en PCR-test.

Det seneste døgn er yderligere 54.323 personer blevet færdigvaccineret. Dermed er over 2,7 millioner borgere færdigvaccinerede i Danmark. Det svarer til 46,3 procent af befolkningen.

Viggo Andreasen peger på vaccinerne som et vigtigt middel, der gør, at vi kan undgå restriktioner for at holde smitten nede.

- Vi regner jo med, at det er vaccinerne, der skal holde corona nede for os på sigt, siger han.

Der er dog kun 32.253 personer det seneste døgn, som har påbegyndt deres vaccination, og det mener Viggo Andreasen kan blive problematisk, fordi det ellers kan tage en måned at vaccinere de danskere, der ønsker det.

- Det ville være rart, hvis man kunne få specielt tallet for første vaccinationer højere op i løbet af den næste uges tid, siger han.