Smitteopsporing misser flere tusinde

Over 2000 mennesker - bare i september - svarede aldrig på myndighedernes gentagne henvendelser i forbindelse med smitteopsporing

Næsten hver sjette svarer ikke telefonen, når myndighederne ringer for at starte smitteopsporing.

Bare i september svarede over 2000 coronapositive aldrig på de mange henvendelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det svarer til næsten hver sjette person.

I alt har myndighederne ringet eller skrevet forgæves til 2821 coronapositive fra maj til og med september, viser de nyeste tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tre opkald og brev i e-Boks

Når en person bliver testet positiv med corona modtager Styrelsen for Patientsikkerhed navn og adresse på personen. Telefonnummeret bliver givet videre til dem, hvis den coronatestede har oplyst det ved testning, ellers skal de selv forsøge at finde det.

Derefter forsøger de at ringe tre gange og sender samtidig en sms, der opfordrer personen til at ringe tilbage.

Kan dette ikke lade sig gøre kontakter de folk på e-Boks.

På trods af flere forsøg på kontakt, vender næsten hver sjette aldrig tilbage. Sagerne bliver lukket efter 14 dage.

- Potentielt hver sjette smittekæde, der ikke bliver brudt

Hvad det præcist betyder for udviklingen af epidemien, ved vi ikke, da man ikke ved om de pågældende personer har isoleret sig og foretaget en korrekt smitteopsporing, påpeger Christian Wejse, forsker ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

- Men det er potentielt hver sjette smittekæde, der ikke bliver brudt, siger han.

Han peger på, at kontakten med den smittede er første led i at identificere de kontakter, som personen har været tæt på. Det er derfor ifølge Christian Wejse et væsentligt tab, hvis man ikke får kontakt med næsten hver sjette.

- Man skal være opmærksom på, at tallet stammer fra september, hvor antallet af smittede steg ret voldsomt, siger Christian Wejse, der samtidig er optimistisk i forhold til at tallene fra smitteopsporing i oktober vil se bedre ud.