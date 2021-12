Smitteopsporingen i absurd brøler

Smitteopsporingen advarede mod sms'er fra skjult nummer. Det viste sig at være fra Københavns Kommune, der var blevet bedt om at hjælpe med opsporingen

'I forbindelse med Covid-19 smitteopsporing, vil vi ringe dig op inden for en halv time. Vores telefonnummer vises ikke. Venlig hilsen Københavns Kommune, på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed.'

Sådan lyder en sms, som Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smitteopsporingen, advarede imod tidligere i dag på Twitter.

'Smitteopsporingen ringer altid fra 32 32 05 11, så hvis det er et andet eller skjult nummer, er det ikke os,' lød det blandt andet fra Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

'Ring lige en anden gang'

Der er dog hverken svindlere eller andre lyssky typer, der står bag sms'en. Det er, som det står skrevet, Københavns Kommune, der er afsenderen.

Misforståelsen fik både kommunen selv og sundheds- og omsorgsborgmester i København Sisse Marie Welling (SF) til tasterne.

'Hej venner i Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er ikke en fejl - det er bare os i Københavns Kommune, der som aftalt aflaster jer med smitteopsporingen,' skriver sundhedsborgmesteren.

Kommentaren slutter med en venlig opfordring.

'Ring lige en anden gang.'

Sådan så den fulde tråd ud, inden den kort tid efter blev slettet. Foto: Screendump

Sender den videre

- Det må du tale med Københavns Kommune om, lyder det prompte fra Styrelsen for Patientsikkerhed, da Ekstra Bladet forsøger at finde ud af, hvordan den misforståelse opstod.

Styrelsen for Patientsikkerhed kunne yderligere oplyse, at man gør meget ud af, altid at ringe fra det samme nummer, 32 32 05 11, så der ikke hersker nogen tvivl om, hvem det er, der ringer.