Smitteopsporingsarbejde genoptages efter strømafbrydelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har lørdag været forhindret i at tage hånd om smitteopsporingen på grund af en strømafbrydelse, men nu kan arbejdet atter genoptages.

Det oplyser styrelsen på Twitter.

Også styrelsens hjemmeside er oppe at køre igen efter at have være nedlagt i nogle timer lørdag.

Imens oplever Københavns Politis afdeling på Hovedbanegården for nuværende problemer med at modtage personlige anmeldelser grundet it-problemer.

Her er årsagen også en strømafbrydelse.

Imens Københavns Politi arbejder på at finde en løsning, opfordrer det borgere til at bruge 114-nummeret, skulle der være brug for det.

Derudover er det igen muligt at logge ind på sundhed.dk med sit NemID, efter at hjemmesiden tidligere lørdag kunne berette om loginproblemer.

Det skriver sundhed.dk i en pressemeddelelse.

Det er blandt andet herfra, man kan downloade sit coronapas til brug på udlandsrejser i EU-lande.