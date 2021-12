Smitterekord: 11.194 smittede

Det seneste døgn har yderligere 11.194 personer i Danmark fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) fredag.

De 11.194 smittetilfælde er det højeste under hele epidemien og overgår den hidtidige rekord fra torsdag på 9999 smittetilfælde.

Thomas Benfield, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge på Hvidovre Hospital, vurderer, at situationen bliver mere og mere alvorlig, i takt med at smittetallene stiger dag for dag.

Han mener derfor, at nye restriktioner, som også forventes at blive indført, vil være den rette vej at gå.

- Desværre er det restriktioner, der skal til, fordi det er helt tydeligt, at vi ikke når at få vaccineret tilstrækkeligt mange, til at vi kan få kontrol over den store smittespredning, der er i øjeblikket.

- Så der skal afstand til igen. Det skal være tiltag, der begrænser, hvor mange mennesker der er sammen på samme tidspunkt. Det vil jeg forvente vil have en effekt, siger Thomas Benfield.

De 11.194 positive prøver er fundet blandt 222.768 pcr-prøver. Det vil sige, at 5,02 procent af prøverne har været positive. Det er cirka hver tyvende person, der derfor er testet positiv for corona.

Der er også foretaget 256.279 kviktest det seneste døgn. Det vides dog ikke, hvor mange af disse test der har været positive, da de tal ikke offentliggøres af SSI. Årsagen er for stor usikkerhed i testresultaterne.

På landets sygehuse er der fredag indlagt 518 personer med corona. Det er én mere end torsdag.

Ud af de 518 personer er 63 af dem indlagt på intensiv, og af dem får 37 hjælp af en respirator.

Yderligere tre smittede er døde. Det bringer det samlede antal coronarelaterede dødsfald under epidemien op på 3054.

I vaccinationsindsatsen er der nu 76,7 procent - eller mere end 4,5 millioner borgere - der er færdigvaccineret.

80,1 procent eller over 4,7 millioner borgere har påbegyndt vaccination.

Blandt de revaccinerede er der nu 26,9 procent - eller næsten 1,6 millioner borgere - der har fået et såkaldt boosterstik.