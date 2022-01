Smitterekord: 28.283 nye smittetilfælde

Det seneste døgn er der i Danmark registreret yderligere 28.283 tilfælde med coronasmitte.

Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

De 28.283 smittetilfælde er det højeste, der er registreret i løbet af et døgn under hele epidemien.

Ud af de 28.283 smittede har 2083 været smittet med corona før.

Det rekordhøje antal smittetilfælde er fundet blandt 231.270 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Det vil sige, at antallet af prøver positive for corona det seneste døgn har udgjort lidt over 12 procent af det samlede antal foretagne PCR-prøver.

De høje smittetal vil fortsætte i januar, vurderer Henrik Nielsen, professor og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling ved Aalborg Universitetshospital.

- Det er forventeligt med den smitsomme variant, vi har nu, og vores ganske åbne samfund. Vi må forvente over den kommende tid, at vi alle møder virusset i en eller anden sammenhæng.

- Så længe der er modtagelige danskere, som ikke har haft infektionen endnu, vil der blive ved med at være et højt smittetal dagligt. Det, tænker jeg, vil fortsætte i januar, siger han.

Det seneste døgn er der også foretaget 261.740 lyntest. Det er de test, hvor man podes i næsen.

Coronapositive prøver fra lyntest fremgår dog ikke af SSI's tal, da der er for stor usikkerhed forbundet med testresultaterne.

På landets hospitaler er der onsdag 784 coronaindlagte patienter. Det er 10 færre end tirsdag.

De 784 patienter omfatter både personer, der er indlagt med og på grund af corona.

Ud af de 784 indlagte er 80 af dem på intensiv og 49 i respirator.

Henrik Nielsen bemærker, at der tilsyneladende ikke er en lige sammenhæng mellem de høje smittetal og belastningen med alvorlig sygdom på sygehusene.

- Øjensynligt er det kun de færreste, der bliver alvorligt syge og indlagt. Det er det positive ved det.

- Jeg vælger at se det lidt positive i, at stigningstakten i antal sygehusindlæggelser ikke er fortsat i dag. Så må vi se den følgende uge, om toppen er nået, siger han.

Der er registreret yderligere 15 coronarelaterede dødsfald det seneste døgn. Samlet set er 3322 personer døde, efter at de tidligere har fået påvist corona.