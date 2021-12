Smitterekord: 7799 nye coronatilfælde i Danmark

Der er det seneste døgn registreret 7799 smittetilfælde med coronavirus. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det største antal smittede i løbet af et døgn, der er registreret i Danmark under coronaepidemien.

Smittetilfældene er fundet blandt 185.451 PCR-test, der er den test, hvor man bliver podet i munden. Det giver en positivprocent på 4,21.

Positivprocenten er den højeste, der er målt i den tid, hvor det har været muligt for alle at blive testet for coronavirus. Det var det ikke i starten af pandemien sidste år.

Der er foretaget 179.418 antigentest - kendt som kviktest - men eventuelle positive kviktest bliver ikke medtaget i opgørelsen over smittetilfældene, da der skal tages en bekræftende PCR-test.

Antallet af indlagte stiger med 12 til 480. Af dem er 64 på sygehusenes intensivafdelinger, og 42 af dem er i respiratorer.

Den seneste tids kraftige stigning i antallet smittetilfælde viser, at pandemien ikke er under kontrol.

Sådan lyder det fra Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen, som repræsenterer en del af de personer, som er i særlig risiko ved et coronaforløb.

- Epidemien er helt ude af kontrol. Den breder sig hastigt, og den smitter rigtig mange.

- Det positive er, at antallet af indlæggelser slet ikke stiger i samme hast, og det viser, at vaccinen virker, siger han.

Torben Mogensen mener, at politikerne skal have 'is i maven' og følge situationen nøje - primært i forhold til indlæggelser - i forhold til om der skal indføres yderligere restriktioner for at bremse smitten.

Torben Mogensen peger på, at der normalt er en vis forsinkelse fra smitte til indlæggelse.

Han finder derfor trøst i, at indlæggelserne har været relativt stabile de seneste uger, selv om antallet af smittede har været højt.

Der er det seneste døgn registreret yderligere ni coronarelaterede dødsfald.

Det bringer det samlede antal døde med corona under epidemien op på 3023.

På vaccinesiden skrider særligt revaccinationer frem, da der det seneste døgn er givet 32.437 stik. Dermed er 21 procent af befolkningen revaccineret.