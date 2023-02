Smittespredning fortsætter: Tre gange flere end normalt

Flere borgere bliver fortsat smittet med gruppe a-streptokokker, som kan give halsbetændelse, skarlagensfeber, mellemørebetændelse og børnesår.

Det viser en ny opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

I januar blev der konstateret 99 tilfælde, mens tallet i december var 68.

Særligt ældre og børn under fem år rammes af de mere alvorlige infektioner - også kaldet invasive tilfælde.

Det er eksempelvis blodforgiftninger, svær lungebetændelse, meningitis og led- og muskelinfektioner.

I øjeblikket påvises der tre til fire tilfælde dagligt. Det er en tredobling i forhold til normalt, hvis man tager højde for årstiden.

Derfor opfordres læger også til at være ekstra opmærksomme på nye smittetilfælde, siger Peter Henrik Andersen, afdelingslæge hos SSI.

- Det er fortsat vigtigt for læger at være opmærksomme på, at der er omfattende smitte med gruppe a-streptokokker, som især viser sig som halsbetændelse og skarlagensfeber, men som i øjeblikket også forårsager et øget antal tilfælde af invasiv sygdom, siger han i en pressemeddelelse.

Stigningen kan skyldes, at bakterien har været holdt nede under coronapandemien på grund af restriktioner og øget fokus på hygiejne, har SSI skrevet i en tidligere opgørelse.

Instituttet undersøger løbende de streptokokprøver, der har ført til invasiv sygdom.

Prøverne har indtil videre vist, at 35 procent af tilfældene skyldes en undervariant, som man ikke tidligere har set her i landet. Varianten er observeret i alle dele af Danmark, lyder det.

SSI vil fortsat følge udviklingen tæt i den kommende tid.