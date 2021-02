Smittestigning i Vollsmose: - Der er så mange, som er ligeglade

Incidenstallet for bydelen i Odense er på 743,7, og det er mere end dobbelt så højt som i den hårdest ramte kommune. Ekstra Bladet er taget til Vollsmose for at høre, hvad beboerne synes om det

Temperaturen er steget, og det varme vejr har lokket mange mennesker udenfor. Og Odense-bydelen Vollsmose er ingen undtagelse.

Men her er der også noget andet, der er steget.

Incidenstallet.

Smitten er nemlig steget i Vollsmose, og det er den i sådan en grad, at Odense-bydelen nu har et incidenstal, der er mere end dobbelt så højt som i landets hårdest ramte kommune, Kolding.

I Odense Kommune ser man alvorligt på den voldsomme stigning af smittede og har nedsat en 'taskforce', som skal bringe smitten ned.

Smitte-eksplosion i Vollsmose

Men hvad siger beboerne til de høje smittetal?

Ekstra Bladet er taget til Vollsmose i Odense for at tale med beboerne, og vi starter i et testcenter midt i Vollsmose.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jonna synes ikke, at folk passer ordentligt på. Foto: Anders Brohus

Der skal passes mere på

Jonna Beyer sidder på en stol i et testcenter og venter på svar. Hun er 76 år og bor på Lærkeparken i Vollsmose. Hun har svært ved at høre, så hun rokker rundt på hendes høreapparat, da en testcentermedarbejder prøver at fortælle hende noget.

- Du er negativ, råber hun til Jonna.

- Hva' er jeg? Nej, det var da dejligt, råber Jonna Beyer tilbage.

For Jonna var det en god nyhed, for hun er nemlig ked af at høre, at smitten er steget meget i Vollsmose.

- Jeg synes ikke, at man passer nok på, siger hun.

- Der er så mange, som er ligeglade og går for tæt sammen.

Thomas er ikke nervøs for, at smitten er steget i Vollsmose. Han tager sine forholdsregler. Foto: Anders Brohus

Tager forholdsregler

Thomas Jensen er på vej hen til Vollsmose Torv. Han er langt fra butikken, men han har alligevel trukket et engangsmundbind godt op over næsen.

- Vi er bare ikke påpasselige nok, siger den 50-årige Thomas Jensen.

Til dagligt bor han ved Egeparken og arbejder som murer. Selvom han bor i et område, der nu har et højt incidenstal, så er han ikke nervøs.

- Jeg tager mine forholdsregler, spritter af, holder afstand, går med maske og alt det der.

Hvorfor tror du lige præcis, det er Vollsmose, der pludseligt har så voldsom en smittestigning?

- Folk bor tæt sammen. Meget tæt. Det kan være svært at holde afstand, og så har man bare ikke været gode nok til at passe på.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kirsa mener, at smitten er steget i Vollsmose, fordi man bor tæt sammen og ikke passer godt nok på. Foto: Anders Brohus

Skolerne skal lukkes

Ved Bøgeparken i Vollsmose står 43-årige Kirsa Weiglen. Hun har godt hørt, at smitten er steget voldsomt i Vollsmose, og det kommer ikke som en overraskelse for hende. Ligesom Thomas Jensen, så mener Kirsa også, at smitten skyldes, at folk bor tæt.

- Vi bor bare generelt rigtig tæt. Det er virkelig ærgerligt, at smitten er steget så meget her, siger Kirsa Weiglen.

- Jeg går med mundbind, hvor jeg skal, og så passer jeg på. Jeg handler mindre ind, men jeg er ikke nervøs.

Hun synes, at man burde lukke skolerne i Vollsmose for at holde smitten nede. Senere fredag eftermiddag lukkede både Åbildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen.

Efter smitteudbrud: To skoler lukkes på ubestemt tid