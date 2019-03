Smittet med fugleinfluenza: 7000 høns bliver gasset

På en gård vest for Terndrup i Himmerland bliver 7000 høns lørdag aflivet, fordi de er smittet med en mild form for fugleinfluenza.

Fødevarestyrelsen står for aflivningen. Hønsene bliver indfanget og derefter lukket inde i en container, hvor de bliver gasset.

Desuden er 35 værnepligtige og seks befalingsmænd fra Beredskabsstyrelsen til stede på gården.

De står for rensning og desinfektion af mandskab, udstyr og køretøjer, fortæller sektionschef ved Beredskabsstyrelsen i Nordjylland Lars Enevoldsen.

- Vi assisterer Fødevarestyrelsen med nedslagtningen af de 7000 høns. Men vores primære opgave er at opstille renseudstyr og sikre, at materiel og mandskab, der kommer ind og ud af ejendommen, bliver renset, så smitten ikke breder sig.

- Folk bliver klædt af og kommer i bad. Vi har en badcontainer derude, og det tøj, de har haft på, bliver oversprøjtet med desinfektionsmiddel og vasket efterfølgende, siger Lars Enevoldsen.

Han forklarer, at sagen er forholdsvis usædvanlig. Cirka en gang om året sendes styrelsens mandskab ud til lignende opgaver med aflivning af dyr.

Fugleinfluenzaen i besætningen ved Terndrup blev opdaget ved en rutineprøve. Ifølge Fødevarestyrelsen er der tale om en mild - lavpatogen - form for fugleinfluenza af typen H5.

Fjerkræ udviser sjældent tegn på sygdom ved lavpatogen fugleinfluenza, oplyser styrelsen.

Men de kan smitte andre fjerkræ, og sygdommen kan ændre sig til en højpatogen type, der har en dødelighed på op imod 100 procent.

Aflivningen af de 7000 høns skal sikre, at virussen ikke udvikler sig og spredes til andre besætninger.

På grund af fundet af fugleinfluenza er der oprettet en zone med særlige restriktioner med en radius på en kilometer omkring besætningen.

Det betyder blandt andet, at det de næste tre uger ikke er tilladt at flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab og æg inden for eller ud af zonen.

Det er dog stadig tilladt at holde fjerkræ udendørs.

Der er ikke andre professionelle besætninger med fjerkræ i området, så de strammere regler har kun betydning for eventuelle hobbyejere, oplyser Fødevarestyrelsen.

Beredskabsstyrelsens folk er ligesom Fødevarestyrelsen på gården ved Terndrup indtil lørdag aften og regner med at fortsætte deres arbejde søndag.