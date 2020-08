Smittet person på danskerfly

En svensk person i et Spies-fly, der fløj fra København til Rhodos søndag, er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det bekræfter Spies over for Ekstra Bladet.

- Desværre blev en symptomfri person konstateret smittet på vores fly fra København til Rhodos. Alle ombord på flyet, i bussen og på hotellet har fået besked, siger kommunikationschef Lisbeth Nedergaard til Ekstra Bladet

Ifølge Lisbeth Nedergaard følger Spies nu reglerne, som Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) har lavet.

- Det betyder, at vi informerer to rækker frem og to rækker tilbage, men vi evaluerer lige nu, om vi skal til at informere hele flyet, siger Lisbeth Nedergaard.

Hvad der skal ske med en svenske mand er op til myndighederne i Grækenland. Han vil formentlig blive placeret på et covid-19-hotel, til han igen er fri for virussen.

- Det er ude af vores hænder, men der er tale om nogle ganske fine hoteller, og vi er naturligvis i tæt kontakt med vores kunder, hvis det skulle ske for andre også, siger Lisbeth Nedergaard.