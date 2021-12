Smittet plejepersonale går på arbejde landet over

Der er ansatte på plejeområdet, der går på arbejde, selv om de er smittet med coronavirus. Det gør de for at passe personer, som også er konstateret smittet.

Det siger direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri på et pressemøde om coronasituationen i Danmark.

- Vi ved, at der er steder, hvor medarbejdere, der er testet positive, går på arbejde på trods af, at de har en positiv test. De er asymptomatiske og varetager plejen af de beboere, der er smittet, siger hun.

Alternativet er ifølge styrelsen, at der ikke er nok hænder til at passe de smittede, fordi der ikke er personale op.

- Set fra en sundhedsmæssig synsvinkel, er det selvfølgelig ikke acceptabelt, siger Anette Lykke Petri.

Det er ikke en holdbar løsning og ikke noget, som styrelsen anbefaler.

- Det siger noget om, hvor alvorlig situationen er, men siger også en hel del om, hvilken heroisk indsats der ydes mange steder. Det er simpelthen det muliges kunst.

- Det er ikke noget, vi på nogen måde anbefaler, siger Anette Lykke Petri.

Der er i øjeblikket udbrud af smitte på 214 af landets plejecentre og 234 af landets bosteder. Særligt på landets bosteder er der sket en kraftig stigning de seneste dage ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed.