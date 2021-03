Smittetal eksploderer i Brasilien

Antallet af døde med coronavirus i Brasilien er steget med næsten 30 procent på to uger. Gennemsnitligt dør lidt over 1400 mennesker i døgnet

Det er sommer i Brasilien, og strandture og andre sommerlige aktiviteter har fået smittetallene til at stikke helt af i landet. Men det ser ud til, at brasilianerne blæser på de alvorlige tal.

I 17 ud af 27 delstater er der akut mangel på sygesenge, og der er indført udgangsforbud i flere byer. Det skriver NRK.

Den brasilianske professor i neurovidenskab Miguel Nicolelis er en anerkendt forsker, og han kritiserer sine landsmænd i et interview med CNN.

- Jeg beklager at måtte sige, at Brasilien synes at være verdensmestre på det her område. Det her ustoppelige behov for at hygge sig synes at være vigtigere end alt andet.

Billede fra et intensivafsnit på et hospital i Rio de Janeiro den 5. marts 2021. Foto: Andre Coelho/Ritzau Scanpix

Kritik af præsident

Også landets præsident får kritik med på vejen af den brasilianske ekspert.

Præsidenten Jair Bolsonaro har nemlig bagatelliseret pandemien siden starten af marts 2020, hvor han kaldte coronavirus for 'en lille influenza.'

Han har også optrådt i store offentlige forsamlinger uden mundbind som en protest mod alle værnemidlerne mod pandemien.

Den alvorlige situation i Brasilien har betydet akut mangel på intensivpladser på landets sygehuse, og ifølge NRK er sygehusene i 17 ud af 27 delstater fyldt 80 til 100 procent op.

Brasiliansk mutation

I starten af 2021 opdagede man virusmutationen P1 - også kendt som den brasilianske mutation - og noget tyder på, at den minder meget om den sydafrikanske variant.

Den brasilianske forsker Miguel Nicolelis siger i et interview til The Guardian:

- Hvad er formålet med at bekæmpe virussen i Europa eller USA, hvis Brasilien bliver ved med at være frugtbart terræn for det?

- Hvis man lader virussen formere sig på det niveau, man gør lige nu, så åbner man døren til nye mutationer og forekomsten af varianter, der er endnu mere dødelige, siger han til mediet.

Onsdag havde Brasilien det hidtil højeste antal døde på et døgn under hele pandemien, hvor 1910 mennesker døde.