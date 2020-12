Smittetal er formentlig højere

I dag er der 3337 nye bekræftede smittetilfælde med coronavirus.

Men dette tal omfatter ikke tal fra private udbydere - heller ikke personer, som har modtaget en positiv lyntest hos Falck.

Søndag blev 262 personer testet positive for coronavirus hos Falcks 12 testcentre rundt i landet.

Og det er ikke kun tallene fra Falck, som ikke tæller med i Statens Serum Instituts daglige opgørelse. Det gælder faktisk tal fra alle private testudbydere, herunder privat hospitaler og klinikker.

Alle smittetal skal samles

Statens Serum Institut vil nu samle tal fra offentlige og private testudbydere.

I en pressemeddelelse skriver instituttet, at de vil skabe en indberetningsløsning, således at smittetal fra både offentlige og private testudbydere tælles med i den daglige opgørelse.

Det betyder, at både testsvarene fra det offentliges PCR-test og svarene fra de private udbyderes antigen-test - bedre kendt som lyntest - vil indgå i den daglige opgørelse.

Forskel på testsvar

Marianne Voldstedlund, der er sektionsleder ved Statens Serum Institut, bekræfter, at de arbejder på en løsning for at samle smittetal fra offentlige og private udbydere.

- Vi vil nok dele dem op i bunker, så vi kan få det samlede tal, men så vi også kan dele dem op i PCR-tests og antigen-tests, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun fortæller videre, at de positive tests fra private udbydere allerede nu bliver indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed, så de kan lave kontaktopsporing.

Statens Serum Institut arbejder på, at de største og mest centrale private udbydere af coronatests starter indberetningen i starten af 2021.