Smittetal falder til under 13.000 - men indlæggelsestal stiger

Efter to dage i træk med over 13.000 smittede falder smittetallet torsdag en smule.

Der er således i løbet af et døgn registreret i alt 12.487 coronatilfælde. Det oplyser Statens Serum Institut torsdag.

Tirsdag blev der sat rekord med 13.558 registrerede smittetilfælde, og onsdag var der 13.386 bekræftede smittede.

Professor i virologi Allan Randrup Thomsen ser det dog ikke som tegn på, at smitten nu er på retur.

- Antallet af smittetilfælde falder lidt i forhold til de sidste par dage, men jeg tror, det er for tidligt at sige, at vi har fået bremset stigningen i smitten, siger han.

Professoren hæfter sig ved, at den mere smitsomme variant omikron på kort tid har ryddet deltavarianten af banen som den dominerende.

Det betyder ifølge professoren, at det er tvivlsomt, om de indførte restriktioner formår at reducere smitten.

- Vi står jo i et vadested, hvor vi er ved at få bugt med deltavarianten. Til gengæld er stigningstakten på omikron så stor, at det kan være, at vi ikke kommer til at se effekten af vores restriktioner, siger han.

Artiklen fortsætter ...

WHO ser konsekvente beviser på, at omikron spredes hurtigere end delta

Torsdagens smittetal er registreret på baggrund af 244.650 PCR-prøver, som tages via en podning i halsen. Dermed er positivprocenten på 5,1.

Samlet set er der 158 nye indlæggelser det seneste døgn. Men da der også er sket udskrivninger, stiger antallet af indlagte 'kun' med 17 til 570.

- Det er et højt antal nye indlæggelser, der kunne indikere, at vi nu begynder at se effekten af de seneste ugers høje smittetal i form af flere indlagte, vurderer Allan Randrup Thomsen.

Han henviser til, at der går noget tid, før smitten eventuelt udvikler sig og viser sig behandlingskrævende.

På nuværende tidspunkt er antallet af indlagte med coronavirus dog fortsat et godt stykke fra niveauet sidste vinter, selv om antallet af smittede i øjeblikket er langt højere end for et år siden.

Sidste år toppede antallet af coronaindlagte på de danske hospitaler med 964 patienter i starten af januar.

Joachim B. Olsen spørger, om man har udvist rettidig omhu i forhold til nye mutationer. Joachim B. Olsen spørger, om man har udvist rettidig omhu i forhold til nye mutationer.

De forestående højtider - julen og nytåret - kan, ifølge Allan Randrup Thomsen, være potentielle superspredningsbegivenheder.

- Nu handler det om, hvor hensigtsmæssigt befolkningen opfører sig. Følger man de vejledninger, der er givet og passer på, eller tænker man, at 'det går nok'. Det er et stort spørgsmål lige nu, siger han.

Yderligere 15 personer er torsdag blevet registreret som døde med covid-19. Det bringer det samlede dødstal op på 3173.

Det seneste døgn er yderligere 92.547 personer blevet revaccineret. I alt har 2,3 millioner personer fået et boosterstik med vaccinen mod covid-19.