Smittetal stiger kratigere i Danmark end andre lande

Danmark har de seneste dage haft en kraftig stigning i antallet af smittede sammenlignet med flere af landene omkring os.

Det er ikke overraskende, siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

- Jeg tror, at det afspejler vores teststrategi - herunder at vi også tester for Tyrol i Østrig.

- Og så hænger det sammen med, at vi har haft vinterferie i uge 7 og 8, og det ligger anderledes end vores nabolande, siger Bolette Søborg.

De fleste smittede har enten været i Italien eller Østrig.