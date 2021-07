Smittetal stiger og stiger: Men der er alligevel godt nyt

Holland, USA, Tyskland, Danmark, Storbritannien og mange andre lande oplever lige nu et stigende antal smittede med coronavirus.

Især Holland er den gal, hvor antallet af smittede den seneste uge er steget med 500 procent.

52.000 mennesker er blevet testet positiv den seneste uge, og ifølge myndighederne er knap 40 procent blevet smittet i forbindelse med et besøg på en bar eller en natklub.

Derudover er den voldsomme stigning drevet af udbruddet med Delta-varianten, og det har nu fået premierminister Mark Rutte til at undskylde.

- Hvad, vi troede, var muligt, viste sig at være forkert. Vi foretog en forkert beregning. Det er vi skuffede over, og vi undskylder for det, sagde Mark Rutte.

Den hollandske regering besluttede at hæve alle restriktioner fra 26. juni, hvor også natklubber og barer kunne åbne uden restriktioner. Men den seneste uges eksplosion i antallet af smittede har betydet, at Mark Rutte genindfører en række restriktioner.

Her et billede fra en bar i Amsterdam. Det er især nattelivet, som har fået antallet af coronasmittede til at stige igen. Foto: Ritzau Scanpix

Mindre stigning

Men ikke alt er skidt i Holland. Mere end fem millioner af de 17 millioner hollændere er fuldt vaccineret. Og det kan ses på hospitalerne.

Ifølge de seneste tal har hospitalerne kun oplevet en stigning på 11 procent stigning i antallet af indlagte, skriver The Guardian.

Også i Tyskland er der en stigning, og den tendens har vi set over den seneste uge. Senest har der været 7,1 nye tilfælde per 100.000 indbyggere på syv døgn. Det oplyser Robert Koch Instituttet onsdag morgen.

Amerikanerne oplever også flere smittede. De seneste tre uger er smittetallene i landet fordoblet. Det skyldes blandt andet en kombination af fejringer i forbindelse med USA's uafhængighedsdag 4. juli, forsinkelser i landets vaccineprogram og en øget spredning af den smitsomme Delta-variant.

Mandag kravlede det gennemsnitlige antal smittede om dagen op på 23.600 fra 11.300 23. juni. Det viser data fra John Hopkins University ifølge AP.

- Det er absolut ikke noget tilfælde, at antallet af smittetilfælde er begyndt at stige præcis på det tidspunkt, vi forventede, nemlig efter weekenden 4. juli, siger Bill Powderly, der er direktør på afdelingen for smitsomme sygdomme ved Washington University, til AP.

Livet i USA er stort set tilbage til normalen før corona. Og det kan ses på antallet af smittede. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix.

De unge

Ligesom mange andre lande, oplever vi også en stigende smitte i takt med, at restriktioner bliver ophævet. Men det er helt forventeligt og giver ikke den store grund til bekymring.

- I løbet af de næste to til tre uger vil en meget stor del af den voksne befolkning være immune.

- Hvis vi kan nøjes med en fordobling fra uge til uge, er vi faktisk i en situation, hvor vaccineudrulningen vinder over epdemivæksten. Så jeg er egentlig ikke så bekymret for dagens tal, sagde lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universite Viggo Andreasen tirsdag til Ekstra Bladet.

Han lægger samtidig vægt på, at 20-29 årige står for næsten 50 procent af de smittede.

- De står for en stor del af samlede smitte, fordi det er en gruppe, der er meget aktive, men også fordi det er en gruppe, vi har bedt længe om at blive vaccineret.

- Så de smittetal, vi ser nu, skal ses på baggrund af, at der for 14 dage siden kun var 15 procent af den her aldersgruppe, der var vaccineret, mens det cirka er 50 procent af den aldersgruppe nu, der er vaccineret, siger Viggo Andreasen.

Det tager 14 dage, fra man er vaccineret, til man bliver immun, hvorfor tallene sandsynligvis vil være markant anderledes, når vaccinerne for aldersgruppen begynder at virke.