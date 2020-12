Smittetallene stiger: Nedlukningen kan forsætte efter 3. januar

Hvordan kan man holde corona-venlig jul?

Sundhedsstyrelsen har udgivet en seks sider lange manual, som kommer med adskillige anbefalinger til danskerne henover julen. Her er nogle eksempler:

Gaverne

'Husk også at holde afstand, når der hentes gaver under træet, og når gaverne pakkes ud,' lyder det i manualen.

Kirken

I kirken anbefales det ligeledes, at folk holder to meters afstand, hvis der synges. Opfordringen er derudover, at man deltager virtuelt i gudstjenester, eller at man ser gudstjenesten i fjernsynet. Endelig er det værd at undersøge, hvorvidt man kan tilmelde sig online, lyder det i manualen.

Plejecentre og institutioner

Her anbefales det, at man samles i mindre grupper, og at der holdes afstand.

Køb online

Hvad angår julegaver, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gaverne købes online, og at man undgår trængsel i butikkerne. Desuden er anbefalingen, at man nøjes med at købe gaver enkeltvis.

Hele manualen kan læses her.