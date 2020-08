Smittetallet falder markant på Danish Crowns slagteri i Ringsted

Slagteriet planlægger at åbne igen på fredag

Danish Crown i Ringsted, der har været ramt af et stort smitteudbrud, finder i øjeblikket færre og færre medarbejdere, der er smittet.

Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

Slagteriet vil mandag teste omkring 400 medarbejdere for anden gang, og når resultatet foreligger, afgøres det, om arbejdet genoptages fredag.

Danish Crown tester mandag 700 medarbejdere og onsdag tester de 500 medarbejdere. Er resultaterne tilfredsstillende, bliver medarbejderne kaldt ind igen, og slagteriet vil slå dørene op på fredag.

8. august besluttede slagteriet, at de ville lukke ned mandag 10. august, efter at 142 medarbejdere var blevet testet positive for covid-19.

Siden 9. august er yderligere 21 medarbejdere konstateret smittet.

De medarbejdere, der er testet positive, skal fortsætte i selvisolation, indtil de har været symptomfri i 48 timer. Har de slet ikke haft symptomer, skal de isolere sig i syv døgn, efter de er blevet testet.

Når slagteriet skal sætte gang i produktionen, bliver det på halv blus. Efterhånden vil der skrues op, når det bekræftes, at smittekæderne er brudt.