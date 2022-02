Smittetilfældene styrtdykker i USA

Omikron har længe haft godt fat i USA.

I flere uger har amerikanerne oplevet godt og vel 700.000 daglige tilfælde med covid-19 på daglig basis. Værst var det i midten af januar, hvor USA slog verdensrekord med over 1,1 mio. smittetilfælde på én enkelt dag.

Men nu tegner billedet sig anderledes i det amerikanske samfund.

For New York Times skriver, at der i den seneste uge i gennemsnit er registreret knap 400.000 smittede. Det er altså et fald på 42 procent sammenlignet med for 14 dage siden.

Og flere glædelige nyheder kommer fra New York. Et område, der har været hårdest ramt af coronavirus i USA.

Selvsamme medier beretter nemlig, at antal af smittede er faldet med ikke færre end 80 procent.

Trods den store nedgang hærger corona fortsat i det amerikanske samfund, hvor mere end 140.000 borgere har behov for hospitalshjælp.

Derudover er antallet af corona-relaterede dødsfald steget med 30 procent de seneste to uger.

I skrivende stund er mere end 76 mio. amerikanere test positiv for covid-19, og flere end 900.000 mennesker har mistet livet. Det viser de seneste tal fra Worldometers.