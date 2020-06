Smittetrykket med coronavirus er steget til 1,0

Smittetrykket med coronavirus i Danmark er steget og er senest opgjort til 1,0.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en rapport.

Den 2. juni blev smittetrykket estimeret til at være 0,7, men har stabiliseret sig omkring 1,0, lyder det i rapporten.

Der er dog usikkerheder beregnet med beregningerne af smittetrykket.

Datasættet, der indgår i beregningerne, er så lille, at der er en øget usikkerhed i tallet.

Det betyder også, at selv få nyindlæggelser kan få smittetrykket til at bevæge sig over 1,0.

Smittetrykket beregnes ud fra antal nyindlæggelser. Man har valgt at regne ud fra indlæggelser, fordi det vurderes at være mindre påvirket af ændringer af, hvor mange og hvem man tester.

Smittetrykket er et udtryk for, hvor mange andre, en person smittet med coronavirus i gennemsnit smitter.

Ligger smittetrykket på 1,0 er det udtryk for, at en person med coronavirus i gennemsnit smitter en anden person.

1,0 er den kritiske grænse for smittetrykket. Ligger det under, er det udtryk for, at epidemien aftager.

Ligger det over, er det udtryk for, at epidemien accelererer.

Ifølge Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, er tallene nu så små for indlæggelser i Danmark, at selv få nyindlæggelser vil kunne få smittetrykket til at stige markant.

- Der er ikke noget farligt i dette. Det er et udtryk for, at smitten er meget lav.

- Jeg tror, man skal begynde at holde op med at bruge begreber som smittetryk for nuværende. Lige nu er det fint at have 1,0 i smittetryk. Der er meget mere ro på nu, end der var 1. maj eksempelvis, siger Jens Lundgren.

Smittetrykket er en af de indikatorer, myndighederne holder øje med i forbindelse med genåbningen af Danmark

I den samlede risikovurdering i rapporten fra Sundhedsstyrelsen lyder det dog, at smitteniveauet i Danmark generelt er meget lavt.

Smittetrykket har flere gange været genstand for debat.

Tidligere er det kommet frem, at beregninger af smittetrykket i starten af epidemien har vist sig at være for høje og er blevet nedjusteret, efter at man har fået ny og mere præcis data.