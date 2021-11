Smittetrykket presser skolerne: - Vi er meget bekymrede

Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortedal, er bekymret over, at skoler må sende elever hjem på grund af smittetrykket i samfundet

Det høje smittetryk kan få alvorlige konsekvenser for flere skoler, der kan blive nødt til at sende elever hjemme og lukker skoler midlertidigt, hvis der er høj smitte blandt eleverne.

Det fortæller formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortedal, til Ekstra Bladet

- Vi er meget bekymrede over det. Børnene har simpelthen ikke brug for at blive sendt hjem og blive fjernundervist. Raske børn har ikke brug for at være hjemme, siger Claus Hjortedal.

- De elever, der har prøvet det, de siger 'åh, nej'. Børn lærer bedst i fællesskab, og børn har det bedst i fællesskab.

Claus Hjortedal fortæller, at de under sidste vinters hjemsendelser kunne se, at der var en stigning i depression og angst blandt børnene.

Det kan ende med, at børn igen skal fjernundervises, hvis smittetrykket fortsætter. Det mener formanden for Skolederforeningen. Foto: Martin Lehrmann/Ritzau Scanpix

To skoler har allerede sendt elever hjem

Særligt i hovedstadsområdet er smitten udbredt i øjeblikket.

Københavns Kommune oplyser over for B.T:, at antallet af smittede elever er fordoblet fra uge 43 til uge 44, og at to skoler foreløbigt i kommunen har måttet lukke midlertidigt i en uge.

- Det kan gå i en uge, men bekymringen ligger hele tiden, bliver det værre? Den bekymring skal børn ikke have, men som smittetrykket er lige nu, så kommer vi nok ikke uden om, at der er skoler, der bliver lukket, siger Claus Hjortedal.

Formanden forventer, at flere skoler vil begynde igen at have øget fokus på tiltag som håndhygiejne og at undgå større forsamlinger på tværs af klasserne for at undgå spredning på skolerne.