Smitteudbrud hos Vestas: Over 100 sendt hjem

Produktionen er ramt af at en stor del af natholdet er sendt hjem

25 medarbejdere fra natholdet hos Vestas' produktion i Ringkøbing har siden 13. april været smittet med covid-19.

Derudover er yderligere 80 personer sendt hjem, da de regnes for at være nære kontakter til de smittede.

Det bekræfter Tommy Rahbek Nielsen, der er produktionsdirektør i Vestas, over for TV Midtvest.

Der er i alt 240 medarbejdere på natholdet, hvoraf over 100 altså nu er sendt hjem.

'Noget er sket på fabrikken'

Ifølge Tommy Rahbek Nielsen er udbruddet ikke startet hos Vestas, men han kan ikke afvise, at der har fundet smitte sted blandt medarbejderne.

- Jeg kan ikke sidde og sige, at der ikke er nogen af de smittede, der er opstået på fabrikken, når vi har 25 smittede inden for halvanden uge. Rent statistisk vil jeg påstå, at noget af det er sket på fabrikken. Men det er ikke startet på fabrikken, kan jeg sige, siger han til TV Midtvest.

Vestas har nu genoptaget lyntest af alle medarbejdere, som man ellers stoppede med ved påske på grund af lave smittetal.

Den nuværende situation rammer produktionen hos Vestas, hvilket kommer til at tage noget tid at indhente, lyder det fra Tommy Rahbek Nielsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------