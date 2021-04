Smitteudbrud med sydafrikansk corona-variant på virksomhed

Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smitteopsporing, er i øjeblikket i gang med at håndtere et udbrud af smitte i Københavnsområdet

Medarbejdere på en virksomhed i eller omkring København er blevet konstateret smittet med den sydafrikanske variant af corona-virus.

Det bekræfter Styrelsen for patientsikkerhed.

'Vi kan bekræfte, at vi er i gang med at håndtere et mindre smitteudbrud på en virksomhed i Københavnsområdet. Der er tale om et mindre udbrud med den sydafrikanske variant, og vi har kontakt til dem, der er konstateret smittet, oplyser styrelsen.

Under 10

Hvilken virksomhed der er tale om eller dens nærmere lokation vil styrelsen ikke oplyse.

Eftersom der er tale om et mindre udbrud, der betyder under 10 smittede, er der heller ingen grund til særlige foranstaltninger omkring øget testning i forskellige områder eller lignende.

'Vi er i gang med smitteopsporingen og betragter situationen som under kontrol,' oplyser styrelsen videre.

Mulige vaccine-problemer

Styrelsen for patientsikkerhed er særligt opmærksomme på den brasilianske corona-variant også kaldet P1 og sydafrikanske variant kaldet B.1.351.

De to varianter vurderes særligt problematiske, blandt andet fordi vaccinerne muligvis virker dårligere over for dem.

I Sydafrika aflyste man tilbage i februar helt at vaccinere sine borgere med AstraZenecas vaccine, på trods af at landet allerede havde fået leveret doser fra selskabet.

I Danmark er den dominerende variant af coronavirus den britiske variant med koden B 1.1.7.