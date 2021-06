Smitteudbrud på Bornholm: Alle bør lade sig teste

Et udbrud med 'en særlig variant' betyder, at alle bornholmere og gæster på øen bør lade sig teste

Et udbrud med 'en særlig variant' af covid-19 på Bornholm får nu Styrelsen for Patientsikkerhed til at opfordre alle på Bornholm til at lade sig teste.

Det oplyser de på Twitter.

Styrelsen oplyser, at omkring 20 personer er testet positive. Umiddelbart er smitten inddæmmet, men ud fra et forsigtighedsprincip opfordrer styrelsen alle, der bor på Bornholm, og alle, der har været på øen omkring pinse, til at lade sig teste.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til Ekstra Bladet, at det endnu er uvist, hvilken variant der er tale om, men at Statens Serum Institut er ved at undersøge det nærmere.

Man har dog ved den indledende screening i forbindelse med de positive tests konstateret, at der er tale om en særlig variant.

For at komme udbruddet helt til livs opfordrer man altså derfor alle til at lade sig teste, hvis nogen skulle være gået under radaren i forhold til den smitteopsporing, der er lavet i forbindelse med udbruddet.

Skruer op for tests

Som følge af opfordringen bliver der i de kommende dage skruet op for pcr-tests på øen, oplyser Bornholms Kommune i en pressemeddelelse.

'Det er vigtigt at understrege, at det smitteudbrud, der har været på øen med den særlige variant, er der fuldstændig styr på nu, og det er blevet hurtigt inddæmmet og alle procedurer er fulgt. Ved alligevel at opfordre alle til at lade sig PCR-teste forventer Styrelsen for Patientsikkerhed at kunne gennemføre en screening og dermed finde eventuelle nye, endnu ikke opdagede smittekæder,' skriver kommunen blandt andet.

Der bliver derfor åbnet for pcr-tests uden tidsbestilling i Rønne Hallen torsdag klokken 9-18 og fredag klokken 7-12 samt i Klemensker Hallen torsdag klokken 9.30-18 og fredag klokken 7-12.

