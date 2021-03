Smitteudbrud på skole: 317 elever sendt hjem

Filstedvejens Skole i Aalborg har mandag sendt samtlige 317 elever i 0. - 4. klasse hjem.

Det sker, efter at 10 elever i indskolingen er konstateret smittet med corona, skriver TV2 Nord.

Skolen frygter, at antallet af smittede vil stige i takt med, at man får testet samtlige børn, forældre, lærere og pædagoger.

- Der er bestemt ingen, der synes, det er sjovt det her, men det er nødvendigt, for at vi skal have stoppet smitten, siger Peter Rasmussen, der er skoleleder på Filstedvejens Skole, til TV2 Nord.

De smittede børn tilhører ikke samme 'bobler', hvilket vil sige, at der er tale om smittede børn på tværs af flere årgange og klasser.