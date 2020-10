Smitteudbrud tæt på paven

Fire medlemmer af Schweizergarden er testet positive for coronavirus.

Den legendariske garde har til opgave at personligt bevogte pave Frans. Derfor er det nylige smitteudbrud også særdeles kritisk for Vatikanstaten.

Her har man indført en række stramme restriktioner for at undgå, at paven bliver smittet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En Schweizergarde holder vagt foran Vatikanet. Foto: Imago/EPD

Ifølge det tyske medie Bild er de fire medlemmer af Schweizergarden blevet isoleret, efter at smitten blev konstateret i weekenden.

Det bekræfter Vatikanets talsmand Matteo Bruni mandag. Samtidig er det strammet betydeligt op, fortæler han ifølge Vatican News

- Alle vagter skal bære mundbind, uanset om de er på vagt eller ej, siger Bruni.

Pavens personlige gemakker er stort set helt aflukket, og kun meget få personer får lov til at komme ind og ud.

Vatikanstaten er med små tusind indbyggere verdens mindste land. Men også her i den katolske højborg midt i den italienske hovedstad, Rom, har smitten flere gange været konstateret hos præster og medarbejdere.

Det er dog første gang, at medlemmer af Schweizergarden er blevet smittet.

Beskytter paven

Schweizergarden blev stifter i 1506, hvor Schweiz sendte sin hær til Rom for at beskytte paven mod en invasion.

Her er dele af den schweiziske hær blevet for at beskytte paven lige siden.

Garderne skal være ugifte katolske mænd med schweizisk statsborgerskab. De skal alle have uddannet sig i det schweiziske militær.

Rekrutterne skal desuden være mindst 174 cm høje.

