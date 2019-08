Smører sig ind i urin og drikker det: - Folk griner ad os

Brian Offenburgs kæreste fortalte ham om at drikke urin for helbredets skyld. Det fik samtidig håret til at gro ud igen, påstår han

Da Brian Offenburger i januar blev kærester med den 26 år yngre Ruby Karyo, lærte hun ham om et særligt trick, som skulle forbedre hans helbred.

Han skulle drikke sin egen urin.

Den 56-årige mand havde aldrig tænkt på at drikke urin før, men Ruby Karyo havde derimod praktiseret såkaldt 'urin-terapi', siden hun var 19 år gammel. Brian Offenburgers hårgrænse var dengang på tilbagetog, og han var ved at blive skaldet.

Nu fortæller Ruby Karyo dog, hvordan Offenburg ikke blot stoppede med at tabe håret - han groede faktisk det hår ud igen, som han allerede havde tabt.

Det skriver engelske UNILAD.

Ruby Karyo drikker 30 milliliter urin to gange om ugen, og smører den også på huden, hvilket hun påstår har haft en positiv effekt på både huden og hendes overordnede helbred.

Drik ikke urin

Det er dog ikke et råd, som man bør følge, fortæller lægen Zubair Ahmed til BBC.

Urin er i sig selv et affaldsstof, som kroppen allerede har kæmpet for at komme af med. Derudover eksisterer der en myte om, at urin skulle være fuldstændig sterilt, men det passer ikke helt ifølge Ahmed.

Folk synes typisk, det er mærkeligt, når de hører, at parret drikker urin. Lige indtil de forklarer hvorfor. Foto: Ritzau Scanpix

- Når det forlader kroppen, kan det komme i kontakt med bestemte bakterier, og hvis du indtager disse bakterier kan det få dig til at føle ubehag og kan lede til seriøse komplikationer, siger Zubair Ahmed til mediet.

Derudover fortæller han, at der ikke er nogen medicinske undersøgelse, som har bevist, at urin skulle have nogen som helst form for gavnlig effekt på helbreddet.

Faktisk mener flere læger, at det kan give sundhedsmæssige problemer, hvis man drikker sin egen urin. Heriblandt lægen Andrew Thornber.

- Hele meningen med at urinere er, at nyrerne filtrerer blodet og skiller sig af med alle overskydende væsker, salte og mineraler.

- Når du drikker urin, så skal det på et tidspunkt ud endnu en gang, og det vil være meget mere koncentreret, hvilket kan give problemer i tarmene. Nyrerne skal også arbejde hårdere for at udskille alt det overskydende igen, hvilket sætter dem under pres, siger han til mediet.

Folk vil ikke tale om det

Ruby Karyo er dog fuldstændig overbevist om, at urinen har hjælpet både hende selv og Brian Offenburg.

Hun vil gerne udbrede tanken om, at man ikke behøver at fylde sig med alle de kemikalier, som befinder sig i produkter, man køber i butikkerne.

Mange griner dog, når hun fortæller om sin urin-terapi, og hun er klar over, at det er noget, som mange ikke vil tale om. Hun mener dog alligevel, at alt hvad urin indeholder er vigtigt for kroppen, og at man bør indtage på en eller anden måde.

- Folk synes, det er mærkeligt til at starte med, men når jeg forklarer, hvor godt jeg har det, bliver de mere interesserede, forklarer hun til UNILAD.