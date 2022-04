Smørkrig i Lidl: - Vi forstår frustrationen

I denne uge har flere supermarkedskæder tilbud på Lurpak, men én kæde skiller sig ud i mængden.

Lidl har nemlig valgt at gå langt under konkurrenternes pris med Lurpak til 2,95 kroner.

Men det er ikke alle, som har været lige heldige at få fingrene i det gode tilbud. Irritationen over at gå forgæves er Lidls indkøbsdirektør forstående over for.

- Vi kan se på vores sociale medier, at der er nogle negative kommentarer om, at kunderne er gået forgæves. De er i stigende grad prisbevidste. Derfor forstår jeg også godt frustrationen over at været gået forgæves, siger indkøbschef Rasmus Pape i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Vurderingen, før tilbuddet gik i luften, var ellers, at det med 'styr på forsyningskæden og derigennem et stærkt indkøbsnetværk' ville være muligt at følge med efterspørgslen.

'Jeg var ved at give op'

En af de heldige, der fik fat i et par pakker Lurpak, er Kasper Christensen fra Sønderborg. Søndag var han i Lidl ved åbningstid, da tilbuddet på smørret startede.

- Jeg var ved at give op, da jeg så parkeringspladsen og det kaos, der var, fortæller han til Ekstra Bladet.

Han fik dog bevæget sig indenfor, men måtte væbne sig med tålmodighed, da et menneskehav befandt sig inde i supermarkedet.

- Stort set alle besøgende havde Lurpak i indkøbskurven eller -vognen, men Lidl var meget opmærksomme på, at folk ikke tog mere end de seks pakker pr. person, siger Kasper Christensen.

På trods af de lange køer i butikken oplevede han kun forståelse fra de øvrige kunder i butikken.

Lige så godt som julesalget

Det er dog ikke kun i Sønderborg, at der har været rygende travlt med at betjene de smørglade kunder.

Tendensen er den samme over hele landet, og landets Lidl-medarbejdere har haft nok at se til, fortæller indkøbsdirektør Rasmus Pape.

- Vi har oplevet en stor kundetilstrømning. Stemningen i butikkerne har overvejende været god, og mange kunder har gjort brug af vores tilbud.

Så mange, at supermarkedskæden i løbet af søndagen solgte lige så mange pakker smør, som de gjorde mellem 19. og 23. december sidste år, hvor de havde tilbud på både Lurpak og Bakkedal til 5,45 kroner.