Sms til LOUD-vært vækker harme

'Hej Cecilie. Der er jo ikke rigtig nogle, der lytter til radioen, så tænker jeg ikke, er nødvendigt. Mvh. Lars'

Sådan lyder svaret til Radio LOUD-journalist Cecilie Lange, der bad om et kort interview med folketingspolitiker og socialdemokrat Lars Aslan.

Det ærgrer Radio LOUD journalisten, at Lars Aslan ikke vil deltage på grund af radioens lyttertal, som er blevet kritiseret for at være for lave. Den præmis køber værten ikke.

'Som folkevalgt har man pligt til at forsvare sine udmeldinger over for journalister - og dermed borgerne. Derfor ærgrer det mig, når Lars Aslan afviser at medvirke i en debat med henvisning til en fortælling om LOUD's lyttertal,' skriver radioværten på Twitter.

Cecilie Lange har lagt et screenshot af sms'erne ud på Twitter, der siden har skabt heftig debat. Her kaldes Lars Aslans besked blandt andet for 'arrogant', 'nedladende' og 'utilstedelig'.

'Der var jo heller ikke rigtig så mange, der stemte på dig personligt Lars Aslan, men det gør vel ikke, at vi danskere skal erklære dit arbejde og dine holdninger for unødvendige - eller hvad...?' skriver tv-vært Gyrith Cecilie Ross blandt andet.

'Lars Aslan er en fed type, der hele tiden bliver federe,' skriver radio-vært David Mandel ligeledes som svar til tweetet.

Noget klynk og tøsefnidder

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lars Aslan, der ikke fortryder den kontante sms.

- Før vi lige går videre, har Ekstra Bladet nok læsere til, at vi kan stille dig spørgsmål?

- Haha. Ja ja, det er intet problem.

- Hvorfor finder du det ikke nødvendigt at lade dig interviewe til Radio LOUD?

- Jeg har stillet op til LOUD før, men jeg har altså andet at bruge min tid på. Hvis man skal være med i noget debat eller oplæg, så er det meget rart, at der er mere end en person, der hører det. Det er dårlig radio, de laver.

- Hvordan laver de dårlig radio? Har du lyttet til det?

- Jamen jeg har lyttet til mange af deres programmer og givet det en chance. De skal lade være med at klynke over, at man ikke kan få alle mulige i studiet. De skal til at lave noget ordentligt, så folk gider høre det i stedet for.

- Jeg synes, det er fair nok, at man ikke vælger et debatprogram, som har måske kun en eller to lyttere. Vi kan se uge efter uge, at Radio LOUD ikke har nogle lyttere.

- Ville det ikke være bedst for dig som politiker, hvis den radio, som I smider flere millioner efter, har mulighed for at lave det indhold, de vil, uden at blive afvist på grund af lyttertal?

- Nu sætter jeg ikke mit ego så højt, at radioen står og falder på, hvad jeg bruger min tid på. Jeg har jo været med et par gange, men nu synes jeg også, at de har haft rigeligt med tid til at få folk til at lytte til dem. Det er dem, som har problemet, og ikke mig.

- Tror du nogensinde, at LOUD får flere lyttere og bliver pengene værd, hvis folkevalgte politikere som dig ikke gider stille op grundet lyttertal?

- Jeg tror, de får nej fra rigtig mange, fordi det har vist sig, at de ikke kan finde ud af at lave ordentlig radio. Jeg har ikke forstand på at lave radio, jeg kan bare se, at der ikke er nogen, der lytter til dem.

- Vi spilder både journalistens og min tid, når der er nul lyttere. Det er noget klynk og noget tøsefnadder at gøre mig medskyldig i, at de ikke har nogle lyttere.

- Er der ikke forskel på et lokalt medie og et fuldt ud statsfinansieret landsdækkende medie?

- Nej, det synes jeg ikke. Der er jo mange, som får statsstøtte. Skal man bruge sin tid på det, skal der også være nogle der lytter til det. Du kan jo komme bredere ud i Bredballe Skoleblad end Radio LOUD.

- Er Radio LOUD så bare et projekt, som vi skal give op på nu?

- Jeg har slet ikke forstand på sådan noget medie-noget. Jeg ved ikke, hvorfor det er så dårligt som det er. Den Korte Avis får jo også mediestøtte, der er jeg heller ikke med, fordi jeg synes, at de vinkler det forkert.

- Så LOUD skal ikke fremover spørge dig, om du vil være med?

- Jo de kan da godt prøve at spørge, de skal bare også til at se indad og spørge, hvorfor de laver så kedelig radio, at ingen gider lytte med.

- Hvor mange læsere, lyttere eller seere skal der egentlig til, for at du vil svare på spørgsmål?

- Jeg siger næsten altid ja, også til skoleblade og sådan noget. Der skal bare være mere end nul lyttere, før det kan tages seriøst.

Unuanceret debat

Cecilie Lange køber ikke, at Radio LOUD har nul lyttere. Hun er skeptisk over for måden, der måles lyttertal på, fortæller hun i et interview med Henrik Qvortrup i BT-podcasten 'Q & CO'.

Hun nævner som eksempel LOUD podcasten 'Den yderste grænse', som ifølge hende har haft 37.000 downloads alene.

'Jeg er forundret over, at seriøse medier skriver faktuelt forkerte rubrikker, når de skriver, at ingen lytter til LOUD,' skriver hun desuden på Twitter.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Cecilie Lange, men det har i skrivende stund ikke været muligt.