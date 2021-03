Sms'er fra flyverskjul: De fortjener en undskyldning

Læs hvad Dyrby skriver her

Chefredaktør på B.T., Michael Dyrby, sendte mandag aften en mail til de ansatte på BT efter sin optræden i 'Presselogen' på TV2 News søndag.

I mailens emnefelt har han - formentlig ved en fejl - fået skrevet: 'HEJ Anders: Jeg vil gerne sende denne mail ud i aften til medarbejderne. Vil gerne have du har set den inden og givet feedback'.

På Twitter bekræfter Berlingske Medias administrerende direktør - Dyrbys chef - Anders Krab-Johansen, at det er ham, der har modtaget mailen i første omgang.

Herunder kan du læse i hovedtræk, hvad Dyrby skriver:

'Jeg så det samme som jer i søndagens presseloge - eller rettere, jeg oplevede det fra første parket. Det var en katastrofe - en nedsmeltning - en chefredaktør, der blev udstillet, så det gjorde ondt.

Jeg var dårligt forberedt og sagde forkerte ord og sætninger, fordi jeg troede, at det åbenbare kunne gå væk med nogle overfladiske formuleringer'.

'Jeg fik sagt, at 'personale-sager ikke egner sig til en diskussion i det offentlige rum'. Men det er jo ikke rigtigt, for vi skriver hele tiden historier om personalesager. Det skal vi selvfølgelig fortsætte med. Jeg troede fejlagtigt, at jeg kunne fjerne fokus på og omtale af vores egen konkrete og ubelejlige sag. Det kan jeg selvfølgelig ikke.

INGEN skal møde på arbejde med ondt i maven på B.T. Så enkelt er det. Det kan ikke fjernes med mine ord, at 'personale-sager ikke egner sig til en offentlig samtale'. Hvis medarbejdere føler sig krænket, presset eller har ondt i maven, skal vi reagere og løse det.

Jeg blev overrasket over Politiken og EB's frontalangreb. Jeg var af den opfattelse, at det var Politikens problemer med 120 krænkelsessager vi skulle diskutere, så derfor var jeg helt uforberedt på deres ønske om svar på MIN TV2 tid.

Jeg fik sagt, at det var 'ufint' og 'unfair' at bringe det op - men det var det reelt ikke. Jeg må nyde den samme medicin, som vi i medierne giver andre. Vi stiller ofte spørgsmål, som ikke er en del af dagsorden og det skal vi fortsætte med at gøre.'

'Jeg beklager, at min ringe fremtræden har gjort jeres daglige arbejde vanskeligere, fordi i skal forholde jer til hykleriet. Jeg beklager, at jeg ikke var den bedste udgave af en chefredaktør på B.T. Jeg har tusind bedre svar i mit hovede i dag, som jeg burde have givet søndag. Desværre kan tiden ikke skrues tilbage.'

Til slut skriver Dyrby:

'Mine kone siger, at jeg er en langt bedre journalist, end jeg er til at håndtere kriser. Hun har ret'.