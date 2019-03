Smuglede abeunge: Risikerer fem års fængsel

Myndighederne mener, at manden muligvis har bedøvet aben med nogle tabletter mod allergi

En russisk mand risikerer nu at ryge fem år bag tremmer og indkassere en bøde på omkring 50.000 kroner, efter at han har forsøgt at smugle blandt andet en orangutang-unge ud af Indonesien.

Den 27-årige russer påkaldte sig sikkerhedskontrollens interesse, da han fredag troppede op i lufthavnen i Bali med en stor, flettet kurv under armen.

Inde i kurven lå en to år gammel orangutang unge og snorksov.

Myndighederne mener, at manden muligvis har bedøvet aben med nogle tabletter mod allergi.

FOTO: SONNY TUMBELAKA / AFP

Babymad med i kuffert

The Guardian beretter, at manden også havde pakket både babymad og og et tæppe ned i en kufferter, som han medbragte.

I kufferten fandt kontrollørerne også to gekkoer og fem øgler.

Den 27-årige russer har forklaret kontrollørerne, at han havde fået orangutangen af en ven, som havde købt aben på Java. Vennen skulle angiveligt have sagt, at russeren roligt kunne tage abeungen med sig hjem.

Den anholdte russer ser knapt så begejstret ud, som den lille orangutang. (FOTO: SONNY TUMBELAKA / AFP)

Det er imidlertid ulovligt at smugle blandt andet aber ud fra Indonesien. Fældningen af træer i de tropiske skove har medført, at bestanden af aber er gået voldsomt tilbage.