En række af Ekstra Bladets læsere har natten til tirsdag været oppe efter sengetid.

Der har nemlig været rig mulighed for at opleve nordlys, der for anden nat i træk har lagt sig over store dele af Danmark.

Se de mange billeder fra hele Danmark, som læserne har sendt ind til Ekstra Bladet.

Rutsker Kirke, Bornholm. Foto: Villiam Hansen

Esrum Sø, Fredensborg. Foto: Christian Ravn

Fjellerup. Foto: Jonas Laurien

Vejle Fjord. Foto: Rikke Larsen

Linde ved Holstebro. Foto: Anne Offersen

Lendrup, Løgstør. Foto: Ole Nielsen

Frederikshavn. Foto: Gert Jensen

Ans. Foto: Jan Østergaard

Store Vildmose. Foto: Hans Peter Urth

Gniben, Sjællands Odde. Foto: Annika Knudsen