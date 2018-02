Smukt vejr resten af dagen: Men så kommer sneen

Hvis du har planer om at gå en tur i vinterkulden, så gælder det om at få det klaret i dag.

Onsdag får vi smukt vejr med plusgrader og solskin i det meste af landet, men så vender det. Sneen er på vej.

Det oplyser DMI til Ekstra Bladet.

- I dag bliver meget flot med solskin og temperaturer på to til fire grader. Der kommer til at være svag til let vind, men det tager til i løbet af eftermiddaggen, siger Martin Lindberg til Ekstra Bladet.

Hvis du synes det er slemt nu, så bare vent: Fremtidens uvejr bliver meget værre

Men det gode vejr bliver hurtigt skiftet ud med sne, og det kommer især til at gå ud over jyderne.

- Skyerne skal ind over Danmark fra vest i nat, og det betyder, at vi får sne i morgenen. Omkring klokken 7-8 stykker eller først på formiddagen ser vi ud til at få det første sne, siger Martin Lindberg til Ekstra Bladet.

I løbet af torsdag vil sneen brede sig til Fyn, Sjælland og til sidst København.

- Det bliver hovedsageligt vådt sne, men jeg regner med, at det kommer til at lægge sig. Jylland får omkring to til fem centimeter. Fyn får måske to til fire centimeter, mens sjællænderne slipper med en eller to i løbet af torsdag aften, siger Martin Lindberg.

Natten til torsdag vil skyerne igen være passeret.