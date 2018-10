Smurt ind i mudder, tis og sæd: Advarer mod brunstige hjorte

Marselisborg Dyrehave er et yndet udflugtsmål her i efterårsferien. Men man skal være opmærksom, da hjortene lige nu er i brunst

- De er smurt ind i mudder, tis og sæd. Det er det, de gør. Så hvis man ser en hjort, der er smurt ind, så er han i brunst, og han lugter ikke særlig godt, fortæller Stefan Boldsen Hansen.

Han er skov- og landskabsingeniør i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

- Sikahjorten er især i brunst lige nu, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor skal man tage sine forholdsregler, hvis man vælger at tage i for eksempel Marselisborg Dyrehave eller et andet sted, hvor der er hjorte.

- Du skal være rigtig opmærksom på deres adfærd. Hvis du har en lille smule sund fornuft og kendskab til, hvordan et presset dyr ser ud, så er du ikke i tvivl, siger Stefan Boldsen Hansen.

I Marselisborg Dyrehave er der både dåvildt og sikahjort. Her er det især sikahjorten, man skal være opmærksom på.

- Dåvildt er noget mere reserveret, imens sikahjorten er noget mere tamme, fortæller Stefan Boldsen Hansen.

- Hold jer på vejene

I Jægersborg Dyrehave nord for København, er både dådyrene og sikahjortene også i brunst på denne tid, mens havens største dyr, kronhjortene, var i brunst i september.

Her opfordrer man til, at besøgende holder sig på stien.

- Vores råd er helt generelt, at man skal opleve hjortene fra vejene. Og det er først og fremmest, fordi det for hjortene er en kritisk tid med brunsten, og de skal have fred til at lave de unger, de skal lave. Og jo mere, de mennesker, der oplever hjortene, bliver på vejene, des mere går hjortene frit fremme, så de er til at se på, siger Torben Christiansen, der er skovfoged ved Naturstyrelsen, til Ekstra Bladet.

Samtidig skal hundeejere holde deres hunde i snor, da de betragtes som farlige for hjortene.

Torben Christiansen fortæller, at man ikke mener, at det kan være farligt for mennesker, at hjortene er i brunst, så længe man som besøgende opfører sig normalt og ikke eksempelvis løber efter hjortene. I Jægersborg Dyrehave stræber man nemlig efter, at dyrene ikke bliver tamme. Naturstyrelsen sørger nemlig for at skyde de hjorte, der vurderes til at være tamme. Af samme årsag er det ikke tilladt at fodre dyrene i haven.

Dyrene kan blive utrygge

I Marselisborg Dyrehaven er hjortene ret tamme og vant til, at gæsterne kan komme helt tæt på. Derfor er der en større risiko for, at der sker noget, når de er i brunst.

- Hvis ikke, man som publikum opfører sig ordentligt, så kan dyrene blive utrygge, siger Stefan Boldsen Hansen til TV2 Østjylland..

Man skal derfor være opmærksom, hvis sikahjorten hvæser, og kommer truende hen imod én med stive ben.

- Det er ligesom, når vi er i byen, og den store pumpede fyr kommer hen imod dig. Så er han bredere, og har en vildere bevægelse i skulderpartiet, fortæller Stefan Boldsen Hansen.

Hvis det sker, så skal man bakke stille og roligt tilbage og blive ved med at se på hjorten, indtil man er i en passende afstand.

- Hvis man går tættere på, så stanger de for at vise, her er jeg skrid med dig, siger Stefan Boldsen Hansen.

Sidste år angreb en brunstig sika-hjort 2-årige Sylvester i Esbjerg, da han kom for tæt på. Det endte med at hjorten blev skudt. Sylvester slap med den ubehagelige oplevelelse og mange mareridt (Video: TVSyd)

Ingen episoder

Indtil nu har der ikke været nogle indberettede episoder fra Marselisborg Dyrehave, fortæller Stefan Boldsen Hansen

- Det virker som om, folk er blevet bedre til at gebærde sig i dyrehaven. Der er ikke er ret mange konfrontationer. Der er altid nogle om vinteren, men det skal man også forvente.

Aarhus Kommune har også sat store skilte op, som gør opmærksom på, at hjortene er i brunst, ligesom de gør opmærksom på det på Facebook.

- Vi prøver også hele tiden at fortælle folk, hvad man gør, og ikke gør. I det store hele, så er vi også blevet bedre oplysningsmæssigt, og det giver pote hele vejen igennem, siger Stefan Boldsen Hansen.

Hjortes brunstperiode varer typisk i et par måneder.