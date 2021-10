Snapchat er nede

Hvis du lige nu sidder og panikker over, at du ikke kan sende snaps af din frokost-bagel til dine venner, eller du frygter for, at din snapstreak forsvinder, så er du ikke den eneste.

Flere brugere oplever lige nu problemer med Snapchat.

Snapchat Support skriver på Twitter, at de er opmærksomme på problemet, og at de arbejder på sagen.

'Vi er klar over, at nogle snapchattere har problemer med at bruge appen lige nu - hold ud, vi kigger på det!' skriver de.

Man kan godt tilgå appen, men når man forsøger at sende en besked, siger en fejlmelding, at beskeden ikke kan sendes.

Opdateres ...